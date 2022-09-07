古董商Yves Gastou四十載珍藏 男士戒指深藏宗教歷史故事

Yves Gastou的藏品豐富，生前收集過千枚戒指。他是個知名的法國藝術、設計及家具古董商，在巴黎聖日耳曼德佩區生活與工作了40年，是區內甚有地位的人物。Gastou以收藏家身分活躍半世紀，他的母親和拍賣師父親自小培養其敏銳美學眼光，亦促成他後來以40年時間收藏而成的戒指系列。

在香港舉行的展覽包括當中超過300枚戒指，涵蓋19世紀威尼斯總督指環、古埃及戒指、18世紀常見的琺瑯戒指、19世紀memento mori骷髏頭戒指、1970年代美國飛車黨戒指，甚至當代藝術傑作。這些曾由主教、帝王以至鐵騎士和搖滾巨星佩戴的戒指，反映了男士珠寶的不同面貌。直到L'ÉCOLE巴黎總校在2018年首次為這批珍藏設展前，Yves Gastou擁有的戒指從沒有對外公開過。他憑着尋寶獵人的觸覺，穿梭跳蚤市場、拍賣、珠寶商和工場庫存，不住尋覓心頭好，成就如此龐大而珍貴的收藏。Yves Gastou的兒子Victor說：「能在香港展出父親的戒指收藏是個不可思議的緣分。從他的亞洲旅程中可見，他對亞洲有着特殊的回憶，尤其是次所展出有關龍的戒指。希望大家會喜歡探索戒指收藏的不同面向。」

藏品以「歷史遺痕」、「哥德風格」、「基督教神秘主義」、「虛空浮華」及「多元美學」5個主題分類，主題源於收錄Yves Gastou戒指的著作Bagues d'homme （Éditions Albin Michel），每個主題就像小說的不同章節，參觀者可跟隨他的旅程探索故事。自遠古時代，男士已佩戴戒指。已知最古老的戒指源自美索不達米亞和埃及。自18世紀，藝術家前赴後繼，紛紛遊歷意大利和希臘，上溯文化根源。年輕的貴族走訪古文明遺址，將沿途蒐羅的文物帶返家鄉。這些貴族子弟佩戴的珠寶，反映新古典主義的美學。流行於當時的戒指，往往鑲嵌凹雕或浮雕寶石，甚至鑲嵌從遺蹟中發掘出土的古錢幣。

指環紋章圖案 彰顯城邦治權

Yves Gastou特別鍾愛1930年代至1950年代的裝飾藝術家和建築師，他們精於演繹路易十四至路易十六的美藝風格。藏品中有一對19世紀鑄造的威尼斯總督指環，是文藝復興時期作品的複製品。由7世紀威尼斯共和國選出第一位行政首長，至1797年拿破崙帶領法國軍隊攻陷威尼斯為止，歷屆總督均透過這些指環及其紋章圖案彰顯城邦的治權。戒指中間鏤空，可儲藏火漆蠟，覆以金屬頂蓋，受熱熔化後即可配合戒指頂部的浮雕刻紋，為信件加蓋蠟封印章。當時總督亦會在指環中藏下毒藥，以不動聲色方法將敵人剷除。

地獄之門守護獸戒指的設計則類近Alchemy Gothic的作品，這間1977年創辦於英國曼徹斯特的公司，時至今天還是哥德珠寶創作的表表者。戒指上有地獄之門守護獸的雕像，形如長有翅膀的巨犬，結合希臘神話中的地獄三頭犬刻耳柏洛斯（Cerberus）及滴水嘴石獸為一體，經常在哥德教堂外牆上，與天使和怪獸構成奇幻場景。

主教戒指黃金鑄造 鑲嵌未經鐫刻寶石

收藏中有不少戒指也帶有濃烈的基督教神秘主義。在7世紀時，基督教神學規定主教佩戴的戒指必須以黃金鑄造，並鑲嵌一顆未經鐫刻的寶石。這些由身居教會要職的主教佩戴的戒指，象徵與上帝的神聖結合，通常鑲嵌表面圓滑的瑪瑙、黃水晶、白水晶、石榴石和紅寶石，相傳能驅除惡念和邪靈的紫水晶，與主教服飾的色調脗合，是主教寶石的不二之選，在今次展覽中亦有一枚約1900年代製成的黃金及紫水晶神職戒指。而在古時的歐洲，面對親友過世，人們會選擇製作工藝品作為紀念。悼亡戒指在16世紀開始盛行於英格蘭，這股風氣隨後吹遍整個歐洲大陸。戒指上鐫刻故人的名字，部分更藏有逝者的一綹頭髮或肖像。場內其中兩枚英倫悼亡戒指是18世紀晚期至19世紀初的作品，一枚以鏤空的黃金鑲嵌浮雕寶石，另一枚黑金戒指刻有金棕櫚紋、戒面鑲有真髮。

音樂盒戒指 源自日內瓦

Yves Gastou對戒指的喜愛橫跨不同類型，除了跟歷史相關的收藏，也有一些充滿趣味的設計。例如一枚19世紀製的音樂盒戒指，當中驅動機芯的齒輪呈花冠狀，點綴戒指表面。戒指左右兩側的戒肩分別鏤雕成男、女圖像。音樂盒是18世紀末的產物，由日內瓦鐘表匠Antoine Favre-Salomon發明，至1802年，瑞士Vallée de Joux的鐘表匠Isaac-Daniel Piguet將這發明嵌入戒指、懷表等珠寶飾品中。據指此枚音樂盒仍能運作，證明其做工之精湛。

展覽以外，L'ÉCOLE舉辦限時課程「展覽揭秘：男士珠寶的演變-論現代男性氣質」，讓大家與專家交流，並深入了解男士珠寶。2小時課程包括課間授課以及由藝術歷史學家帶領的私人導賞，僅在展覽期間提供。課間將闡述男士珠寶的文化和歷史，並分享有關現代男士配飾由1820年代開始統一化的故事 ，以及如何隨着時日變遷而改變。●

男士戒指：Yves Gastou傳奇珍藏

日期：即日至2023年1月31日

開放時間：下午1:00至晚上7:00

地址：L'ÉCOLE珠寶藝術學院尖沙嘴K11 MUSEA 510A室

備註：免費入場，另可網上預約免費導賞團（bit.ly/3RhfNsg）

文：張曉冬

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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