網樂天地：看子女比賽有竅門

父打瞌睡 女兒逆轉勝

故事中爸爸常看女兒打網球，但她時常在比賽中跌跌碰碰，狀態起伏，曾贏過一些重要勝仗；也試過打得一團糟，不知所措。有一回，女兒打得糊裏糊塗，失誤連連，場邊的他看得心火上眼，索性半途離場打瞌睡。等着等着，心想她應該已輸掉離場了，卻發現比賽久久未完，原來她中途醒覺，發力狂追，先花了一句鐘追回一盤，然後再以直落6比0「零封」對手獲勝！賽後，爸爸想起心理教練的建議，讓女兒談賽後感想，估不到平日思緒混亂的她，居然能夠「球球是道」地講述整場賽事的心路歷程，分析大落後的原因和狂追的秘訣（可能是因為爸爸離開了她的視線，減少壓力）！

賽後檢討3版紙 嚇怕兒子

另一個故事，一名爸爸很早便讓兒子跟名師展開網球訓練，10歲左右後來到我的訓練班受訓。爸爸一直不惜工本，安排最好的教練與訓練，時常陪練不在話下，也參加很多大大小小的比賽；就算工作幾忙都好，他都會抽時間看兒子比賽，在現場錄影比賽的每段時刻。他一直心想「出咗半斤力，想話攞番足八両」，可惜事與願違，兒子成績平平無奇，也錯失晉升更高層次訓練的機會。爸爸雖鍥而不捨，每次賽後也和我討論不止半句鐘，還命兒子觀看錄影撰寫賽後報告，一篇長達3版紙，自我改善檢討樣樣做齊，惟情况未見改善，反而兒子出現對網球愈來愈不感興趣的迹象。

長期拍片找失誤 怕犯錯反影響發揮

其實從以上個案來看，家長才是最需要好好接受教育的一員。很多子女活在父母的期望底下，帶着父母的要求去學習，背着父母的盼望去比賽。在這種壓力底下，他們根本不能夠在比賽中全神貫注。還有些家長利用鏡頭長期對着子女的比賽，令子女擔心自己的犯錯被捕捉下來，投鼠忌器，未能盡情發揮。

當家長在賽後大篇幅地評論自己的感覺和指出子女的犯錯，以為愛之深責之切，但其實往往扼殺子女表達自己內心感受的機會。輸波已經沒趣，還要低下頭來聽你訓話！何樂之有呢？相反，應該讓球員主動說出賽後感受，這才是最真實的「球評」，讓他們思考和面對自己的過失，從而自己發掘改善的方法；反之在極力批評下，他們只會嘗試去搵藉口掩飾錯誤。

作為家長，只需用心聆聽，再加一點同理心和鼓勵便可。讓子女一步一步地邁向自己的目標，這樣定當令他們每場比賽愈打愈起勁，打出真的火，這是運動心理學上十分重要的一環，讓小球員在比賽場上尋找一些小成功，使他們心理變得強大，即使比賽多艱難也不讓對手輕易勝出。

文：謝昫光

作者簡介：專業網球評述員，香港網球總會教練導師，資深網球教練。着重網球員的身心發展，相信透過小型網球比賽訓練，能提升小童的手眼協調、情緒管理及獨立思考能力。

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[Happy PaMa 教得樂 第413期]