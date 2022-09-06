A苗園圃：給升讀中二兒子的信

你說自己好像沒有經歷過中一，至今仍未能適應中學的學習模式和全英語環境。在揮之不去的疫情中，除了學期初的幾個月，你都在網課和特別假期下度過。適應步伐無奈被打亂，過得好不容易，這些爸媽是知道的。兒子，你辛苦了！

難關未過，但此刻媽媽想跟你說：「恭喜你！你將順利升讀中二了！」心中仍有話想跟你說，卻怕你未肯細聽，媽媽記性漸差，不如我先記下來，再找機會你看吧！

做事有計劃好處多

記得你在讀高小的時候表示，作文考試因時間所限，一向只可以做到「當刻想到什麼便寫什麼」。我曾努力游說你先計劃，列了大綱才落筆，好處是你心中已預先為各段落擬定重點，也有機會思考整篇怎樣前後呼應。但是，你的想法極其堅定，你的唇舌相當銳利，媽媽站在以和為貴的立場，只好按你的心意而行。看過你中一的幾篇作文，我發現教師評語是：1.文中太多枝節；2.段落結構鬆散；3.前文後理沒有關連，令人摸不着頭腦；4.有些描述用意不明，不知想表達什麼，而大部分描述也過於平鋪直敘……以上4項，不就是沒有預先計劃所導致的後果嗎？有計劃，是做任何事的一個好開始；有計劃，事情的結果也會不一樣。

建立組織能力

這一年你曾幾次主動要求我幫助，都與中英文口頭報告或是學科項目匯報的功課有關。向來你的理解能力高，學習新知識與技能沒有難度；但當面對報告類別功課時，見你在內容重整和語文表達方面都感到吃力。記得有次你準備一份中文口頭報告，要用3分鐘講述一種令你有深刻印象的植物，你表示完全沒有頭緒。於是我引導你回想與木棉花有關的童年往事，接着你記起更多有關聯的趣事，我給你一些意見，如何串連起這些記憶，再給你空間去重整和演繹。那次你的確懶惰，討論以後事情擱置良久，直至最後一刻，你以放棄態度來要我提供進一步援助……你知道嗎？當時媽媽感覺一點也不好受，幫你怕變成害你，不幫又擔憂你因欠交功課影響學業。

無論是作文或是匯報，都可見計劃和組織能力在學習生活中的廣泛應用及其重要。爸媽都曾付出汗水去建立這些能力，我們發現秘訣是：先要面對，然後用心學習方法（從資料蒐集到內容整合等，其實也有方法可循），在做功課及溫習經歷中跌跌碰碰逐漸成長。兒子啊，你不用害怕，也不需再逃避，在中二的新學年，爸媽鼓勵你踏出第一步：面對，給自己機會經歷。過程或會辛苦，但經過反覆練習，你的計劃和組織能力就自然會變為本能了。你可以做到的！

做時間管理達人

我認識一個人，他覺得要計劃事情很麻煩，喜歡隨心做事。他認為消化和整理大量資訊太費神，寧可求其拼湊資訊交差算數。平時他懶得把重要日子記下，什麼默書、小測、功課限期、校內與課外活動等，統統只依靠同學的提點。我知道他經常忘記一些重要日子，缺乏準備；做功課及溫習所需時間被低估，結果因死線帶來的壓力而放棄。而開展與持續做事，對他來說好像也很難呢。在過去的大考，他傾倒大部分時間於娛樂……這個人你也認識的……不如，我們一起幫助他做一個有計劃、能組織好自己時間的達人，好嗎？

媽媽

（2022年夏）

文：莊兒

作者簡介：白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

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[Happy PaMa 教得樂 第413期]