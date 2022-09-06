童途有「理」：BB下水禮好處多

水中玩樂帶來感官刺激

游泳是一項非常有利寶寶身心發展的活動。水中玩樂能帶來不同的感官刺激，如被水浸泡着、水的浮力及阻力、被水花濺到、拍打水花的感覺和聲音等，均是對寶寶新奇無比的感官體驗，有助大腦及感覺統合的發展。另外，游泳提供一定的運動量，能強化心肺功能，亦可訓練寶寶的平衡與手腳協調，更能增強免疫力。游泳過後，父母亦可能會發現寶寶的胃口更佳，晚上睡得更安穩。

淺水區開始慢慢適應

水中跟陸地的感覺截然不同，大部分寶寶都會享受其中，但亦有小部分會感到驚惶失措。然而不論是哪一種反應，此時肯定是建立親子關係的最好時機。安全的玩樂有助建立親子互信，雙方互動時能加深感情的交流。父母也不妨帶備小量會浮水的玩具，讓寶寶玩得更投入更開心！

寶寶游泳注意事項

．先從淺水區域開始，循序漸進，讓寶寶慢慢適應

．沙灘的感官刺激較大，不是每個孩子也能馬上適應，可先嘗試在水邊玩沙和嬉水

．小心選擇適合寶寶的水泡類型及大小，以防寶寶不適或水泡鬆脫

．盡可能使用水泡，並時刻扶着寶寶的身軀，以確保安全

．帶備充足的保暖衣物和毛巾、水和食物

．天氣太冷、太熱、過飽、空腹、睏倦或身體不適時均不宜下水

．在水中時，父母應一直留意寶寶的反應

事不宜遲，趁着氣溫未轉冷，馬上準備妥當，一家大小一齊游游水、消消暑，好好享受天倫之樂！

（感謝物理治療師郭二鳳和區美娟協助修訂本文內容）

文：周嘉慧（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介：香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

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[Happy PaMa 教得樂 第413期]