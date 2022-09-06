親子齊動手 變出可愛「兔子」 紮作燈籠 剪剪貼貼考耐性

Mo的花燈屬新式紮作，並非傳統類型，他更是無師自通，全因自己為興趣，一步一步摸索出來。「我喜歡做設計和研究，並不斷改良，例如揀些質地堅韌的紙，讓花燈保存更持久；在提繩方面，會把魚絲改為磁石等，令它更穩固。」就像疫情後推出手工包，他也花上半年時間研究，包括製作說明書、練習如何在10分鐘內教曉學生等。「手工包不設郵寄，因為我就是要他們先上來用最短的時間學會，才回家慢慢做。」最基本的白兔款式約需1.5小時完成，阿Mo說用的是心思和耐性，切忌心急，「因為棉紙不能拉扯，所以黏貼時要輕力。小朋友難以自己完成，建議親子一同製作」。

■步驟

材料：已做好的藤枝架、棉紙、不同顏色的不織布及LED燈

工具：剪刀、白膠漿和熱熔膠槍

1. 用棉紙逐行包裹藤枝架。做法是先把棉紙疊成兩層，再剪成小塊

2. 在藤枝架第一行塗上白膠漿

3. 把棉紙鋪在白膠漿位置，再拿起，依膠水印剪下圖案

4. 把剪好的棉紙貼回藤枝架上。重複這個步驟至逐行鋪好整個藤枝架

5. 用不織布剪出兔子的眼、耳、口、鼻

6. 待藤枝架上的膠水乾透，便可用白膠漿貼上兔子五官，而耳朵和尾巴部分因為與棉紙接觸點較小，宜用熱熔膠槍固定

7. 最後加上LED燈和手提繩。燈籠的LED燈及手提繩都以磁石來接合，方便安裝

■INFO

燈籠紮作班/ DIY手工包

價錢：$380起（手工包需到工作室自取）

機構：Draw2

地點：九龍灣宏開道15號九龍灣工業中心10樓5號室

IG：Draw2_Studio

WhatsApp：9844 3395

[Happy PaMa 教得樂 第413期]