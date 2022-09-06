家家有禮：巨型發光月亮 小兔兵團迎中秋

此外，商場特別與香港人氣網上吃喝玩樂體驗預訂平台合作，首次推出「戶外綵燈賞月夜」體驗，讓大家以低至3折優惠價率先預訂體驗票，與親友在中秋佳節到apm Garden戶外花園迎星賞月。屆時花園將設有發光月兔及華麗燈飾，加上其他發光遊樂設施，如LED光影舞動搖搖板及15呎燈泡巨人雕塑等，讓大家歡度佳節。

■INFO

apm光映 ∙圓月遊

日期︰即日至10月21日

時間︰上午10:00至晚上11:00

地點︰觀塘apm

查詢︰3148 1200

■送中秋禮品套裝

apm送出中秋禮品套裝予《HappyPaMa教得樂》讀者，每份包括和煦紅烏龍茶及Frantz草莓松露白朱古力。名額10個，每人可獲上述禮品各1份。截止日期：9月13日，送禮詳情刊於報章。

整理：陳真紀

[Happy PaMa 教得樂 第413期]