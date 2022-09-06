學校巡禮：九龍塘宣道小學多元教學 領學生跳出框框 讀得又玩得！

文︰沈雅詩

走進九龍塘宣道小學（下稱宣小），和校長吳麗芬打過招呼後，她隨即提議一起參觀由她構思創作的走廊壁畫，「我設計了4幅畫，分佈不同樓層，每幅都有兩個共通處，一是有動物，我希望同學除懂得愛身邊人，也懂得愛大自然、愛環境、愛小動物；二是每幅畫都有天使，我希望同學不要離開福音」。記者瞥見只覺色彩繽紛，駐足細味，卻發掘到更多驚喜。怎麼天使會踏單車？為什麼女生手持乒乓球卻擺出打排球的姿勢？男生的頭髮隱藏了一條紅蘿蔔？吳麗芬得意洋洋地說：「我加入許多創意，希望同學think out of the box（跳出思維框架）。」

疫症帶來「天時」 改教育模式

吳麗芬之前在沙田一間採用活動教學的一條龍直資學校任副校長，2020年空降執掌傾向傳統教學的宣小，一場世紀疫症，正正印證了「think out of the box」的重要，在這「天時」下，有助她無縫接軌，「身處新常態，教育模式改變了，由 Linear Education（線性教育）變成Non-Linear Education（非線性教育），學習模式變得很多樣化，隨時隨地都可以學，不只是坐在課室聽老師講課」。這個新任校長，希望為宣小學生帶來更多元化的學習方式，「和同學討論，是一種學習；如何把理論實踐出來、怎樣去完成作品，都是學習；在網絡世界蒐羅合適的資料，同樣是學習；當然，閱讀也是學習」，最重要是讓學生掌握學習的方法，而不單單只學到知識。

她透露，過去兩年，宣小積極推展跨學科學習、專題研習和 STEM教育，「我相信透過這些平台或學習模式，可以提升學生的協作能力、自學能力及解難能力」。

常說「創業難，守業更難」，要守護一間近70年歷史的老牌傳統名校，吳麗芬稱會堅守3個方針︰

‧ 辦學傳福音：秉承教會宗旨，希望學生在宣小的6年學習旅程中，除獲得穩固的知識基礎，也認識基督教。

‧ 培育學生品格：持守宣小着重品德教育的傳統，培育學生成為樸實有禮、尊敬師長、孝順父母、做事認真負責的人。

‧ 推動音體發展：繼續帶領學校團隊，把學生的音樂造詣和排球運動，推向高峰。

誠然，提起宣小這家私立學校，必然會聯想到音樂。這間小學的音樂氛圍和投放在音樂上的資源，都是學界數一數二的。在2019年，學校更找來著名建築師阮文韜在空間不大的校園創建出一個「懸浮」音樂廳，憑創新意念和獨特設計，促使這個猶如「夾縫中花朵」（Wallflower）的音樂廳，囊括兩項海外建築設計獎項，分別是INDE Award 2020（學習空間榮譽獎）和Good Design Award Australia（澳洲優良設計獎）。音樂廳內所採用的物料亦同樣講究，務求聲效跟美學兼備，「這兒的音準度達到99.9%」！吳麗芬一臉自豪地說。

在軟件方面，宣小有16個樂器班和9個音樂樂團，當中包括管樂團、弦樂團、敲擊樂團、交響樂團等，各團導師主要由香港小交響樂團樂師統領，亦有大學音樂系講師坐鎮，難怪學生有如此出色的音樂成就。「我很感恩，學校有很好的音樂指揮團隊，以及音樂老師，他們無私付出替學生練習，當然，家長的支持和配合也很重要。」

「一人一樂器」計劃 是鼓勵不是強迫

不過，坊間有傳宣小「逼」學生學樂器，吳麗芬斷然否認，「我反而聽過家長說，『來到宣小不學音樂，是浪費了！』」。她指出，學校推行「一人一樂器」計劃，小一學生可自由選擇參加樂器班與否，校方未有強制學生必須學習，「但當然，我們是鼓勵參加的，亦認為學生對音樂的興趣和能力是可以透過後天栽培。不少宣小學生，在小一時是完全無接觸過樂器的，但在學校導師悉心教導下，到小六時，已考獲8級或演奏級的水平，這是令人鼓舞的」。

宣小不單音樂和排球運動聞名，亦以盛產「學霸」而備受家長追捧。根據學校網頁，該校升中派位成績十分理想，平均每年超過95%的學生獲派全港英文中學，當中大部分更入讀傳統名校，包括聖保羅男女中學、拔萃女書院、協恩中學、喇沙書院、拔萃男書院、德望學校等。「宣小『很谷』？我也聽過有人這樣說。我們不是對學生『谷』，而是對學生有要求，我們是有要求的學校。我深信『一分耕耘一分收穫』，這個世界沒有免費午餐的，你要有好的成就、成績，就要付出努力！」

排球教練感激母校

助尋興趣建立事業

宣小學生並非書呆子，在運動場上亦經常稱霸，其中排球更是學校的強項。排球隊月前更在「2022香港少年沙灘排球錦標賽」奪魁，更是連續3屆捧走冠軍寶座。

身兼香港男子少年排球代表隊助理教練、曾在宣小任教體育科及擔任該校排球隊教練的楊卓錡（楊sir），本身亦是宣小舊生。「我很感激母校給予我人生很多色彩，讓我在小學時代找到自己的興趣，甚至發展成專業。」楊sir在宣小畢業後，升讀拔萃男書院，其後考入中文大學。「對比當年，那時宣小全校排球隊只得10多人，但現在單是基礎班已經有40多人，規模大很多。」他又說，宣小排球隊之所以表現卓越，與學校大力支持有關，「宣小給予學生在運動方面的練習時數、密度，都較其他學校多很多」。

■小一招生Q&A

有禮、專注力強佔優

問︰2023/24年度的招生安排是怎樣？

答︰申請者即日至9月15日（周四）晚上11:00時前於網上辦理。

問︰小一學額有多少？

答︰共有160學額，當中60個預留給宣道幼稚園生，餘下100個公開招生。

問︰每年報名人數多少？競爭激烈嗎？

答︰每年約有3500人報名，競爭很激烈。

問︰面試形式怎樣？

答︰暫定採用實體形式，面試語言以廣東話和英語為主。我們會單獨面見小朋友，不設小組討論，從中了解孩子的中、英、數水平，以及他的家庭狀况。表現出色的，會直接取錄。若有正取生放棄學位，我們會邀請部分後備生來作第二輪面試，這次會面見家長，因為我們也很重視家庭關係。

問︰宣小喜歡收哪類型的學生？

答︰我們喜歡收一些有禮貌、專注力較強，以及喜歡學習的小朋友。至於音樂和體育表現是否優秀，不是我們的考量，因為我們覺得，儘管小朋友在幼兒階段沒有接觸過音樂和運動，都可以透過宣小栽培成才。

資料來源︰宣小校長吳麗芬

■INFO

九龍塘宣道小學

類別：私立男女小學

宗教：基督教

辦學團體：香港九龍塘基督教中華宣道會

學費：全年學費 $59,450（分10期）

地址：九龍塘蘭開夏道2號

電話：3443 0100

網址︰www.apskt.edu.hk

[Happy PaMa 教得樂 第413期]