醫言有理：長者較易患骨髓病

病徵：貧血 發燒 流血難止

骨髓組織位處骨骼中心位置，負責製造各種血球，包括帶氧的紅血球、消滅病菌的白血球及止血的血小板。骨髓增生異常綜合症屬骨髓病，負責造血球的「造血幹細胞」出現基因突變，影響造血球功能，引致紅血球、白血球及血小板數量下降，誘發各種病徵，包括貧血、發燒及流血難止；病因大多不明，個別病例與輻射、化學物質及抗癌藥物有關。患者以長者佔大多數，部分病情輕微；亦有較嚴重的急症病者，或很快轉化成急性白血病，預後較差。骨髓穿刺活檢有助確診，血液病理科醫生根據骨髓內不成熟髓細胞比例、染色體變化及基因突變作分類，有助評估預後，同時制訂治療策略。

新藥改善貧血 幹細胞移植可根治

治療骨髓增生異常綜合症有多個選項，包括支援治療，如輸血和利用抗生素控制感染。病者有嚴重貧血，輸紅血細胞可紓緩症狀；但大量輸血卻令身體積聚過量的鐵，可損害重要器官包括心臟，需要用藥除鐵。輸血小板可短暫提升血小板數量，長期輸血小板容易誘發免疫性排斥，效果漸失，宜留作有出血時緊急使用。皮下注射各種造血生長因子可刺激骨髓製造血球，包括改善貧血的促紅細胞生成素（erythropoietin）及增加白血球「中細胞」數量的粒細胞集落刺激因子（G-CSF），還有提升血小板數量的口服艾曲波帕（eltrombopag）及皮下注射羅米司亭（romiplostim）。新藥魯斯帕西普（luspatercept）有效改善貧血現象，可減少輸血。病情嚴重，可考慮接受去甲基化治療（hypomethylation therapy），如阿扎胞苷（azacitidine）及地西他濱（decitabine）。年輕患者宜考慮異體造血幹細胞移植，移植有單次風險，但有機會根治頑疾。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）