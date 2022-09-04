未來城市：防疫管住晒 復常路線仍未有 體壇迎難而上 冀他日再做主場

另一邊廂，香港世界桌球大師賽將於下月舉辦，事隔5年，又是怎樣游說到世界首6名球手來港？

失去辦龍舟世錦賽時機

立法會議員霍啟剛在知悉世界龍舟錦標賽（下稱世錦賽）擬移師泰國後，呼籲政府及市民多了解主辦方向國際協會爭取和籌備活動的過程。鍾志樂事後亦慨嘆比賽「煩咗我好多年」。他憶述2017年申辦2021年世錦賽時需將多個時機集於一身：賽事睽違香港25年、香港將回歸25周年、國際龍舟聯合會及香港總會成立30周年。25年間，國際龍聯的會員增至62個，多國運動員都未曾來港參與世錦賽，「提出這方案時，所有地方都支持。一遞上去，其實大家已經同意」。每屆賽事約有3500個參加者，尚未計工作人員，以及來打氣的親友和支持者，「好多地方都想取得主辦權，帶動地區旅遊業。以前可能一兩個地方爭，我們申辦時有四五個舉手」。

因香港沒有合乎國際規格的龍舟賽道，他須邀請賽事委員來港視察，他們參觀了觀塘海濱花園、避風塘及天橋下的空地，確保水深、闊度、長度符合1000米直道賽的要求，也有足夠空間容納數千準備作賽的運動員及場邊觀眾。除場地外，還須有國際賽事經驗和旅遊等要求，例如申明香港自1976年起已舉辦香港國際龍舟邀請賽、介紹香港的特色和運輸配套，「亦要講解香港酒店、價錢，因不是每個國家都有能力支付」。

政府支持也是條件之一。世錦賽是港府12項「M」品牌大型體育活動之一，最多可獲600萬資助，另設上限400萬的一對一配對基金。這筆基金較靈活，可補助聘請員工、視察場地和計劃書等初期使費。總會亦於2019年開始洽談冠名贊助，介紹比賽場地、人數、對品牌的影響，「不止講龍舟，會從學生參與、義工等，去講青少年發展，不止幫公司賣廣告，見到公司回饋社會」。但2021年賽事延期時，談攏的贊助商抽身，加上受疫情打擊，不少有意贊助的企業卻步，為配對基金帶來連帶影響。

泰國請纓 不怪責不罷賽

鍾志樂任內為香港申辦過兩個國際賽，包括兩年一度、2020年的亞洲龍舟錦標賽，但最終因疫情取消，他本預計2022年亦會停辦，計劃為香港申辦2024年。「誰知泰國舉手說可以做（2022年），問大家來不來，已有約12個地方報名，包括香港。這是為香港運動員有得比賽，不可以說它又搶了香港的就罷賽。」泰國在2019年辦過世錦賽，已有場地和經驗，近日請纓接替香港，在2023年再辦，鍾志樂估計是有政府支持，才可在短時間內籌到資金。「如果9月最後表決要取消香港，轉到泰國的話，畢竟泰國只有一年準備，如果有什麼需要，我們都會去配合，不會怪責龍聯說為何閉環都不給我做。龍舟總會也會派香港代表隊出戰。」

中期對策：「與疫共存」

倘若防疫措施在短期內維持現狀，接下來的賽事如何是好？三個體育總會代表講解現時各自「與疫共存」的對策：

龍舟總會：曾嘗試尋求下屆主辦方對調

鍾志樂自言在知道2023年舉辦世錦賽的機會渺茫時，已經「咬住唔放」，2025年的主辦方是德國，香港只能申辦2027年，他提議與德國對調，由德國先辦2023年，但德國不答應。他相信再申辦時，要為香港想出其他特色和時機，說服其他會員。有學者提出香港應設「體育復常路線圖」，鍾志樂認為這對日後舉辦大型盛事尤為重要，「無路線圖的話，只可拿現在的防疫指引去談。如果有路線圖就可以講給龍聯聽、去爭取（未來的活動）」。

田徑總會：跑手需自備食物 曾倡分批跑

疫情下，田總曾復辦馬拉松、十公里錦標賽（下稱十公里賽）和今日的山路錦標賽（下稱山賽），防疫要求與食肆近似，甚至更嚴謹，包括48小時內做核酸檢測、疫苗接種紀錄和即日快測。田總高級公關及市場推廣經理黃卓敏說：「會脫口罩，用食肆要求做指標，總會覺得可以理解。但評估過風險比餐廳低的，因為是室外，跑手又會分散跑。」政府去年曾要求參加者打齊3針才可參賽，即確診後獲「藍碼」也不合資格，田總向政府反映後今年得以調整。補給方面，大會為參加者提供支裝水；長途賽事如山賽補給站，以往提供餅乾和三文治等，熱食有意粉、魚蛋，今年參加者要自己預算並帶備食物。「政府不希望跑手聚在一起進食，我們解釋好多遍，跑手要與時間競賽，唔會等埋一圍飲茶。」

去年賽事，大家尚抱觀望態度，行政總監伍于豪說今年反應更踴躍，十公里賽共有1500人報名，但政府突然收緊限制，要求參加者連同工作人員最多只可有500人，故田總決定取消賽事。十公里賽約有150個工作人員，負責人流管制或處理跑手行李等，賽道每200米有一人站崗，「他們全程戴口罩，在我們角度不應計算在500人內」。跑手起步後會各自分散，在起點前則要戴口罩，他以逼地鐵或巴士站排隊比擬擁擠程度。田總曾向政府反建議，將1500人分三組出發，「一到起點就向前跑」，但沒被採納。未來會考慮分批或分日舉行賽事，但這需要更長的封路時間，「如果在同日，又是否等全部人離開賽道，下組才出發？」若馬拉松也只限500人，「市民是否肯為500個人封了香港主要幹道？」半馬、全馬都途經行車道路，要覓替代路線不容易。

桌球總會：球手貴精不貴多 「氣泡」好過「3+4」

香港世界桌球大師賽（下稱大師賽）將有8個球手參加，桌總主席羅永聰解釋，職業賽分為邀請賽與排名賽，大師賽屬前者，可以「貴精不貴多」，「好少邀請賽請得8個人，一般16個以上，我們較獨特，是迷你的高水平邀請賽。咁少球手，一定要有最好嘅戲碼，請到大家都識嘅頂尖球手」。泰國本來於9月舉辦邀請賽但延期，如果香港順利舉行，將是疫情至今亞洲的首場職業桌球賽。

羅永聰說球手肯以「隔離氣泡」來港，「因知道我們主辦能力高，會盡量安排到最好。他們都是職業桌球員，知道只能比賽、不能外出都接受，這方面好欣慰」。目前訪港旅客須「3+4」檢疫，「氣泡」安排專為外國運動員來港而設，最先用於賽馬騎師，他說對球手而言比「3+4」理想，「因職業球手要比賽接比賽，時間難安排。他們在外國慣了自由走，一落地就比賽」。桌總正與當局爭取，讓球手完成比賽後留港觀光。「始終是嘉賓來的，打完就即刻送走人（不太好）。」

就算有主辦權≠運動員肯來

幾個總會代表都說香港賽事驟減，令本地運動員缺少國際交流機會、窒礙青年梯隊甚至會出現斷層。田徑賽事需累積積分，靠排名入圍大型運動會。運動員可赴外國作賽，政府會承擔體院運動員的旅費，其他人只能自費或另找贊助。回港「3+4」也有不便，像科威特下月舉辦亞洲少年田徑錦標賽，要上學的香港跑手或有顧慮。

另外，田總身為世界田聯成員，須每年舉辦本地錦標賽，「（而）現在就算香港有主辦權舉辦國際或亞洲級賽事，世界組織都有保留，是否有足夠國家的運動員肯來？」伍于豪說。

長遠對策：再申辦靠什麼？

場地：紅館篤波 體驗非凡

桌總見2017年在伊館舉辦的大師賽一票難求甚至「炒飛」，今年改於紅館舉辦，並以此來打動球手。羅永聰說就算英國大賽，場地最多只可容納約1000名現場觀眾和作直播，「桌球賽來說，這樣大型的演唱會場地史無前例。我們對球手說，會給他們多年職業賽從未見過的體驗，包括場館、佈置、設計」。鍾志樂估算他日再申辦龍舟世錦賽時，已有更多國家具備合規格賽場。即使香港成功，執委需再次視察避風塘環境，「最重要一點，會提出我們已申辦過，但因為疫情令香港辦不到，並不是香港場地、設備問題」。伍于豪說，2019年亞洲少年田徑錦標賽證明香港有主辦能力，期望他日再申辦，但將軍澳運動場的座位和副場未完全符合國際要求，尤其後者是非正規田徑場，不夠容納大量運動員熱身和練習。

觀眾：球手難忘熱情 作賽為榮

今屆大師賽有5名外國球手都曾於2017年來港作賽，香港球迷的熱情令他們留下深刻印象，羅永聰稱在桌球圈中，球手亦視來港作賽為榮譽，「香港始終是他們最渴望來的城市」。今屆賽事首次移師紅館，每場或有多達8000名球迷入場。就算因「氣泡」安排和場地成本增加，他們也冀以合理票價吸引港人觀戰。他提到一眾總會執委都是義工，以公餘時間籌備。多個體壇總會在疫情下排除萬難，都是為爭香港有朝再做「主場」。

【體育賽事篇】

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 林曉慧

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