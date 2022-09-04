{照顧自己達人}林莉蓉 教烏克蘭人呼一口氣 善待自己並不是脆弱

為前線、後勤同事提供心理支援

Cherry在5月24日，即戰爭爆發後3個月啟程前往烏克蘭，在不同城市的無國界醫生救援中心逗留一個月，行程由西至東，由戰况較平靜的利沃夫（Lviv），再深入較靠近戰線的的第聶伯羅（Dnipro）。無國界醫生的醫生、護士救治肉體，臨牀心理學家則治癒人心，透過與當地人對談，評估他們需要什麼心理支援，提供心理輔導，並培訓當地輔導員，接手項目。但這次烏克蘭的工作與Cherry以前去過的其他國家不同，她輔導的對象不是普通烏克蘭平民，而是無國界醫生的當地員工。「例如有醫生護士，因為無國界醫生在當地有好多醫療項目，如精神健康，所以有心理學家或者輔導員、社工。」Cherry輔導的，還包括負責運送物資的司機、處理物流文書的後勤人員、翻譯員。「醫療協助或者拯救人員去到前線、見到傷者，牽涉的醫療工作很intense（緊張）、很長時間，也很突發，所以無論前線還是後勤人員，其實都承受好大壓力，他們首先面臨每天不確定的狀况，因為戰事是不確定，連今日出不出到operation（行動）都不知道。」不要忘記他們也是烏克蘭人，他們的情緒、生活、家人也受戰爭影響。

因應戰况，無國界醫生在不同城市開展新項目，聘請新員工，這些人多因戰火逼近被迫遷離原本居住的城市，定居在新的地方，再找到新的工作，重新適應新生活。「我不止一次聽到，衝突未發生之前，有些情侶原本打算結婚，但因為戰爭開始，要延遲到不知道什麼時候，而她的另一半在前線打仗，她連他的生死都未知，更不要說幾時結婚；有些在某個地方買了間大屋，滿心歡喜打算在那裏定居生活，但幾個月之後，成間屋沒了，被夷為平地。」那夜砸在烏克蘭的炮彈破壞了多少人的人生規劃和對未來的期許，烏克蘭人一夜間流離失所，四處流散，亦要面對與至親分離。

Cherry印象比較深刻的，是在第聶伯羅認識的翻譯員同事的故事。同事住在戰火最激烈的東邊，戰爭早期他就逃離原本的城市。他在地圖上指出自己逃亡的路線，跟Cherry訴說自己如何找車、坐車，在路上等了長時間，花了整整一個月才到達第聶伯羅。「他講出來的時候，我看到他的表情都依然好像好緊張、好驚恐，但幸運地他是安全的，settle在這個城市，剛剛返新工。」同事剛大學畢業，本來對未來有很多美好的想像，但突如其來的戰事使他無限期擱置婚禮，家鄉的教堂也被炸成頹垣敗瓦。父母不願跟他一起離開，還留在東邊的鄉村，逃亡的一個月中，他曾短暫跟父母失聯，幸好後來聯繫上，知道父母安全。Cherry說他聽過不少人都因相似原因與父母分開，「他們說，好多老人家不願意搬走，不願意離開他們原本居住的地方，但其實好近戰線。他一方面好擔心年老的家人，但又迫於無奈要離開，他自己可能有家室，也需要有工作、有收入等，這好像變成了他們的常態」。

每個人都背負不同故事

另一位跟Cherry分享自己故事的同事在利沃夫，「他做物流、後勤支援，所以我跟他比較多合作，他平日好鍾意講笑，是一個好cheerful、好幽默、好識緩和氣氛的一個人」。Cherry跟他熟絡後，閒談時問起他有沒有小朋友，同事馬上面有難色。他有兩個孩子，孩子和太太現已離開烏克蘭，在鄰近國家定居，因為政府禁止18至60歲的男性離國，他不能探望家人，「他說3年內不能離開，所以對他來說，有3年看不到家人」。同事說起家人時，忍不住拿出家人的照片凝望，「那一刻我就知道，就算他平時好像好幽默、好cheerful，但他心入面，我感覺到他仍然是難受，會好掛住」。

烏克蘭人習慣堅強。戰爭未完，但利沃夫的同事每天照舊踩單車上班，跟同事說笑。第聶伯羅的同事和未婚妻一起在無國界醫生工作，請大家吃新鮮車厘子。城市的其他人照舊上餐廳、去公園玩、去沙灘曬太陽，生活一切如常。「每個人都背負不同故事，縱然仍然面對着對他們來說好傷心或痛苦的經歷，但他們依然每一日都繼續努力去生活。」Cherry在他們身上看到戰火摧毁不了的堅強和韌性，「雖然有黑暗的地方，但愈黑的地方你就見到愈光的點，我覺得在他們身上，我看到這個形象」。

遭逢戰亂 自我關懷成難事

Cherry在不同城市舉辦工作坊，邀請大家分享有沒有感到壓力、情緒問題，以及如何減壓。「有一個有趣的觀察，在工作坊中，我聽過無數次，好多人說他們其中一個減壓的方法是工作，我第一次聽覺得好驚奇。」Cherry笑說如果她在香港問同一個問題，絕對不會有人說返工可減壓。她說人道救援工作對烏克蘭人的意義重大，一來在動盪中，有一份穩定的工作會使他們感到安心，「第二，在相對無助的情况下，他們可以出一分力，所以他們好像沒那麼自責，因為他們變相都是透過工作去幫其他人，他們覺得有需要的人」。

但有時烏克蘭人把太多責任揹在自己身上。Cherry在基輔舉辦工作坊時，有司機說不滿意自己的工作，不滿意的地方在，他想上更前線工作，「因為其他原因，他在這裏工作，他覺得他有家人，要負責任，所以他不能夠去接近戰線的地方工作，但另一邊廂他覺得好自責，我覺得他有羞愧的感覺，認為自己沒有盡最大的力去幫人，所以對他來說，他覺得返工好灰心」。

烏克蘭人總是先想到別人

基輔司機不是唯一對自己太苛刻的烏克蘭人，工作坊裏，Cherry分享self-compassion（自我關懷）的概念，在遇到困難時，嘗試認識和承認自己的痛苦，並愛惜、善待自己。「他們遇到問題時，會馬上覺得，一定要好堅強去面對，要being strong、keep fighting，咩叫對自己好？」先照顧自己，有餘力再照顧其他人的概念，香港人不覺得陌生，但烏克蘭人聽到覺得難以接受和理解。比起個人，烏克蘭人更重視與他人的連結，將自己放到最後，「他們覺得自己有能力的話，要先照顧別人，而我們照顧自己，感覺彷彿好自私，不應該先照顧自己，在不同的工作坊我都聽到他們這樣說」。

「他們甚至做不到一些self-compassion的練習，直情舉手說我不做，有一個人分享他不做的原因，他覺得他做了會喊，他不想在大家面前喊，他不comfortable這件事。其二他做不到，因為他根本想像不到。」Cherry邀請同事以關懷、接受自我的角度，寫一封信給自己，去諒解和體諒自己。「有位中年的同事，直情說他想像不到，我說你不要想像自己，你想像一個人，可以是一個你好好的朋友，好愛惜你的人，跟你說這番說話，他就說：『如果是我的朋友或者好愛惜我的人，他都會跟我說，我知你好辛苦，不過你繼續啦』。」有些人知道自己有壓力反應，瀕臨崩潰邊緣，也懂得如何紓壓，但也有人未必能夠表達自己的不適，繼續死撐，告訴自己要堅強，「我有張人形公仔紙，他們可以在上面指出自己有咩位覺得不舒服，他會做什麼。有一個人的紙上，表達不到他有什麼反應，但他把自己畫成超人，如果有事發生，他要好像一個超人，把問題全部處理好，確保身邊人安全」。

播下自救的種子

明白烏克蘭人一時間難以接受self-compassion，Cherry之後調整工作坊內容，以較為溫和的方向分享靜觀呼吸、感恩練習的紓壓方法，介紹自我照顧的小貼士，讓他們慢慢接受照顧自己和照顧他人可以並存，善待自己不代表脆弱。「大部分人都接受到靜觀，做完5至10分鐘的靜觀呼吸練習後，你會看到他們的面容寬鬆了、平靜了。」不少人向Cherry反映，靜觀呼吸的練習能夠幫助他，他對於壓力反應、靜觀認識更多，以後會更留意相關資料，「當然精神健康是長遠，不會我講一次就做到，所以希望我至少擺低了一些種子，希望他們透過自己的力量，自己照顧好自己」。這次烏克蘭援助項目中，Cherry其中一個工作，亦是在當地建立心理輔導機制，確保有人接手她的工作，中心有人可以繼續定期輔導員工。

戰爭帶來的正面轉變

Cherry輔導的是無國界醫生的員工，烏克蘭平民則由無國界醫生當地的心理學家輔導。在工作坊中，這組輔導人員分享了不少紓壓方式，如有心理學家說自己會去按摩、做運動、平靜自己的呼吸練習，避免自己burn out。Cherry亦邀請大家分享戰爭對他們的影響，不少人分享面對的困難或者挑戰，但這組人反而提出這個戰爭可能帶來的正面的轉變，「在危難的時候，這個戰爭令他們重新審視他們覺得人生中重要的價值，而他們去prioritize番（重新排列優次）」。儘管前景仍充滿未知，但至少我們可以感恩仍擁有的東西，感恩家人仍在身邊，感恩自己仍然生存着。

烏克蘭之行前，Cherry在2018年曾到南非參與無國界醫生行動，2019年回港到紅十字會負責應對危急事故的心理治療，回應社會事件和新冠疫情。香港人不用面對戰爭，但衝突、分離、迷惘也是這3年多來香港人面對的困局，Cherry相信保持內心平靜的方法，什麼情况都適用，「無論我們在戰爭，還是和平的時間都適用，就算無戰爭，我們始終日復一日都會面對不同的困難、挑戰，但最重要的是我們要保持感恩、靜觀，保持有意識地去生活，或者面對問題」。

自我照顧：感恩‧靜觀練習

感恩（gratitude）

培養感恩習慣可提升內心的喜悅，幸福感，也可助我們面對逆境：

◆學習感恩可從觀察開始，多留意例如自己所擁有的、身邊的人事物、自己所經驗和感受到的

◆別把一切視作理所當然，培養知足感恩的心態

◆學習表達感謝之心，如多說感謝

◆持續練習，養成習慣，如睡前回想或寫下當天讓你感恩的3件事物

靜觀呼吸練習（mindful breathing）

◆停下來，花數分鐘時間，懷着開放的心態去留意自己當下的呼吸

◆將注意力集中在呼吸上，一呼一吸，不用改變自己呼吸的方式，如實地覺察每一個呼吸，感受每次呼吸時空氣的進出、身體的感覺。吸氣時心中可默念：「我知道我正在吸氣。」呼氣時心中可默念：「我知道我正在呼氣。」若過程中有任何想法浮現，不用批判或分析它們，只需要覺知它們的出現，然後再次把注意力帶到呼吸上，持續覺察一呼一吸，有意識地回到自己的呼吸，回到當下此刻

◆持續每天練習可提升專注和洞察力，更有意識地生活，也有助紓緩壓力及困擾的情緒，讓我們內心能感到安定平靜

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 黃志東、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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