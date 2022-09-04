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2022年9月4日星期日
漫畫連載
家明雜感：《給十九歲的我》少女與香港的十年命途
成長戰記
蘇聯人的悲劇
周日話題：香港注定沒有科幻片？
周日話題：老派書法之必要
同場加映：《給十九歲的我》假使世界原來不像你預期
阿貓阿狗：#156 回家
周日話題：天下無不散之筵席——憶東寶
黑心年代：反炒
圖文城市：學生哥又要返學喇！
白路的逆行手記
誰人日記：鹹濕
星期日現場：兩個感人師徒故事——回應「共創明Teen計劃」
劇透紙背：《七人樂隊》與《阿媽有咗第二個》 要懷舊還是要姜濤？
評影習寫：《流浪人之歌》如果一個少年，在路上
影片簡評
單元連載：香港書14
單元連載：在天水圍輕鐵循環線不停兜圈，一場大雨
單元連載：直度鳥．橫度貓
星期日文學‧詩作日常 寫出眾生之苦——訪胡惠文
{照顧自己達人}林莉蓉 教烏克蘭人呼一口氣 善待自己並不是脆弱
餐桌共學：電視餐吃什麼？ 透視美國餐桌風景
無定向學堂：不輸歐美韓劇 港劇配樂度身訂做
ways of seeing：英大學教授撐廣東話 小說粵英對照 睇得明無？
社會實驗：小業主盼有法團 重奪屋苑治權
未來城市：防疫管住晒 復常路線仍未有 體壇迎難而上 冀他日再做主場
單元連載：香港書14
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【明報專訊】圖˙黃照達
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家明雜感：《給十九歲的我》少女與香港的十年命途
成長戰記
蘇聯人的悲劇
周日話題：香港注定沒有科幻片？
周日話題：老派書法之必要
同場加映：《給十九歲的我》假使世界原來不像你預期
阿貓阿狗：#156 回家
周日話題：天下無不散之筵席——憶東寶
黑心年代：反炒
圖文城市：學生哥又要返學喇！
白路的逆行手記
誰人日記：鹹濕
星期日現場：兩個感人師徒故事——回應「共創明Teen計劃」
劇透紙背：《七人樂隊》與《阿媽有咗第二個》 要懷舊還是要姜濤？
評影習寫：《流浪人之歌》如果一個少年，在路上
影片簡評
單元連載：香港書14
單元連載：在天水圍輕鐵循環線不停兜圈，一場大雨
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星期日文學‧詩作日常 寫出眾生之苦——訪胡惠文
{照顧自己達人}林莉蓉 教烏克蘭人呼一口氣 善待自己並不是脆弱
餐桌共學：電視餐吃什麼？ 透視美國餐桌風景
無定向學堂：不輸歐美韓劇 港劇配樂度身訂做
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社會實驗：小業主盼有法團 重奪屋苑治權
未來城市：防疫管住晒 復常路線仍未有 體壇迎難而上 冀他日再做主場
家明雜感：《給十九歲的我》少女與香港的十年命途
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