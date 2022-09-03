飲食Quicknote：喝雞尾酒支持慈善活動

【明報專訊】意大利開胃酒Campari將於9月12至18日舉辦國際慈善慶祝活動Negroni Week。此全球慈善計劃今年為10周年，歷來已籌集數百萬美元。經典雞尾酒Negroni以Campari、Gin酒及甜香艾酒混合冰塊攪拌而成，最後以半片香橙片點綴。今年香港有超過40間餐廳和酒吧參與活動，在Negroni Week期間帶來限定雞尾酒。其中尖沙嘴H Zentre 17樓的Aqua推出日本風味的Negroni N5（$120），Campari搭配玄米茶注入的龍舌蘭酒 、利口酒、苦艾酒、日本旨味苦精酒（Umami Bitters）及綠茶，大家可在酒吧內或戶外屋頂露台享用，盡情俯瞰維港夜景。