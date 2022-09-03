軟硬水注入不同風格 清酒「男」清爽「女」柔和

大家應該聽說過，水有軟硬之分，香港的水是軟水，歐美則多是硬水。水質軟硬的區別來自礦物質，礦物質多就是硬水，相反便是軟水。但具體標準是怎樣定的？水的軟硬度單位有兩大系統，美國是mg/L或ppm，德國的是dH，為方便說明，以下只說ppm。ppm即parts per million，是用溶質質量佔全部溶液質量的百萬分比來表示的濃度單位，以世界衛生組織的標準來說，60ppm以下便是軟水，60至120ppm未滿是中硬水，120至180ppm未滿是硬水，180ppm或以上的就是超硬水，很多礦泉水例如Evian、Vittel都屬超硬水。

釀酒礦物質分好壞

籠統來說，日本是偏向軟水的，因為降雨量大（易冲走礦物質）、河流一般較短（不利礦物質留存）、土壤裏多為火山灰（會過濾水中的礦物質），但釀造清酒卻不一定只用軟或硬水，因為對清酒而言，礦物質也有好壞之分。「好」的礦物質有鉀、磷、鎂等，在發酵過程中有助酵母等微生物生長，如果水太軟的話，會增加造酒的難度。「壞」的礦物質則有鐵及錳，或其他重金屬等，鐵遇空氣會變紅褐色，即是生鏽，如果水含較多鐵質，便容易產生鐵鏽味，而錳在經紫外線照射後也會變色。

說了很多硬資料，不如講講古。現在我們有科學的幫助，容易區分軟硬水，知道哪些礦物質有利釀酒，但百多年前，清酒釀酒師已懂得選擇較佳水源釀酒，他們是怎樣辨別水質優劣呢？前兩期提到兵庫縣盛產酒米之王山田錦，這裏自然有不少酒造，其中一家名叫「櫻正宗」的第六代當主山邑太左衛門發現，其酒造在西宮鄉出產的清酒要比其他產區美味，他想知道原因，於是做了不少實驗，例如更換酒米、對調杜氏（即釀酒師），結果仍然是西宮鄉的出品較出色，最後他將西宮鄉的井水運到別的地方釀酒，結果釀出跟西宮鄉一樣的好酒，於是發現了水對於釀酒的重要！當時是江戶時代天保11年，即1840年。之後人們發現以六甲山為發源地的幾條河流之伏流水（意謂河川底下流動的地下水），含有不少「好礦物質」，相反「壞礦物質」卻很少，因此這區域逐漸多酒造進駐。以這西宮之水（簡稱「宮水」）來釀酒的西鄉、御影鄉、魚崎鄉、西宮鄉和今津鄉尤為著名，合稱「灘五鄉」，這裏出產的清酒通稱「灘之男酒」。

灘之男酒 伏見之女酒

被稱為男酒，主因是以硬水（相對而言，按世衛標準來說應為中硬水）來釀製，硬水中的礦物質令酒精發酵時非常活躍，容易釀造出酒精濃度高、偏向辛口風格的清酒，感覺更適合硬朗的男士。灘地區有很多家喻戶曉的酒造，例如在超市必會見過的菊正宗、白鶴，而曾在諾貝爾獎晚宴成為日本清酒代表的福壽，則是灘之男酒的代表作，是一款甜酸味道融和、餘韻清爽的辛口酒，更有說法指這種口味，才稱得上是「灘酒」。

有男酒，就有女酒。男酒以硬水釀造，女酒自然是軟水，酒體風格較柔和，而且也有多點甜味，一般都是甘口酒，而最出名的女酒就是京都伏見地區的，號稱「伏見之女酒」。京都是日本古時的國都，釀酒文化也在此發源，據說千年前伏見地區湧出泉水，水質清澈甘甜，朝廷便在此興建神社，名為御香宮，這裏的泉水，便被稱為御香水。據說到了日本戰國時代，熱愛茶道的豐臣秀吉一定以御香水沏茶；而不少酒造亦以此名水來釀酒。伏見的酒造很多都歷史悠久，如松竹梅、月桂冠及玉乃光等，在很多超市有售賣，而「富翁」的祇園小町則是女酒的代表作，嘗過定會明白什麼是柔和細膩。伏見以外，京都的酒造也可以試試「聚樂第」。聚樂第是豐臣秀吉當年的住處，他正因為地下水質而在此落戶，這款同名清酒據說以他居所的地下水造酒，口感異常清爽。

「吟釀之父」超軟水釀出美酒

軟水中，還有一種超軟水，理論上是不適合造清酒。廣島地區水的軟硬度是20至40ppm，當地酒造從前便常為無法釀出好酒而苦惱。但「愈爛嘅牌愈要畀心機打」，愈軟的水，便愈要苦心經營，到了明治30年（1897年）廣島市出身的三浦仙三郎研發了「軟水釀造法」，令缺少礦物質的超軟水，也能讓酵母等微生物滋長，釀出芳香的美酒，其研究也大大影響了吟釀酒的誕生，他亦因而獲譽為「吟釀之父」。順帶一提，他的研究拍檔竹鶴敬次郎，正是日本威士忌之父竹鶴政孝的父親。

如果要感受「軟水釀造法」，可以試一試賀茂鶴。這家酒造於1958年產出第一款吟釀酒而聞名，雖然擅長的是辛口酒，但風格溫柔婉轉，入口順滑。●

■Profile：胡蘇

簡介：曾經營威士忌酒吧的酒鬼、國際唎酒師，愛喝酒，也愛說酒的故事。

文：胡蘇

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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