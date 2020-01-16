$2000有找 輕鬆上網課 高CP值10吋平板迎開學

OPPO Pad Air 2048級亮度 按環境自動調節

作為網課用裝置，其中一個選購重點是屏幕要夠大夠亮，眼睛看得舒服。OPPO Pad Air備有10.36吋屏幕，分辨率2000×1200像素，它會根據環境自動調節亮度，並將最高光度至最低光度分為2048級，其中低於20尼特光度的選擇亦有578級，即使在弱光環境下使用也不會刺眼。機體亦通過TÜV Rheinland的認證，宣稱減少屏幕的藍光，讓眼睛看得更舒適。

此機僅厚6.94毫米、重440克，非常輕便；內置Qualcomm Snapdragon 680八核心處理器，並配上7100mAh容量的電池，可連續視頻通話15小時或觀看影片12小時，也可通過USB-PD以18W快速充電。聲效方面，機內設有4個全頻揚聲器，具有0.8 cc的廣闊音域，並支援杜比全景聲，網課以外用來看影片也十分夠用。●

OPPO Pad Air規格

作業系統：ColorOS 12.1（基於Android 12）

處理器：Qualcomm Snapdragon 680八核心

鏡頭像素：800萬（後）、500萬（前）

儲存空間：4GB RAM、64GB ROM、支援最高512GB microSD

重量：440g

售價：$1899

網址：www.oppo.com/hk

Galaxy Tab S6 Lite（2022 Edition）核心升級＋S Pen 仿電腦操作界面

要屏幕夠大兼功能夠多的平板電腦，Samsung有不少選擇，但講到性價比較高的型號，近期必屬新面世的Galaxy Tab S6 Lite（2022 Edition）。此系列已推出多年，外形設計並無大變動，主要配設10.4吋2000×1200像素屏幕，不過今次使用Qualcomm Snapdragon 720G八核心處理器，故效能有明顯提升。內置電池容量為7040mAh，非常充沛。

除了屏幕大、電量高，它的另一賣點是隨機附送S Pen。上網課有時或需要在屏幕上寫字，S Pen可大派用場。另外，機體支援Samsung DeX功能，可將Android界面變成更近似桌面電腦的操作界面，支援同時開啟多個視窗或將相片拖放到電子郵件發放，交功課就更加方便。●

Samsung Galaxy Tab S6 Lite（2022 Edition）規格

作業系統：Android 12

處理器：Qualcomm Snapdragon 720G八核心

鏡頭像素：800萬（後）、500萬（前）

儲存空間：4GB RAM、128GB ROM、支援最高1TB microSD

重量：465g

售價：$2688（Wi-Fi版）

網址：www.samsung.com/hk

Lenovo Tab M10 Gen 3 八成屏佔比 兒童模式遙距管理

如果家長準備為年幼子女購買上網課用的平板電腦，則可以考慮Lenovo Tab M10 Gen 3。它設有10.1吋FHD TDDI LCD屏幕，獲TÜV Rheinland的低藍光認證，屏佔比80%，支援60Hz更新率，就算是上動作較大的體育課時，也能看清楚教師的動作。不少家長最擔心孩子不懂自律地沉迷看影片及上網，此機就設有Google Kids Space兒童模式，家長可透過它來遙距管理機體的使用時間。

效能方面，Tab M10 Gen 3內置UniSOC T610八核心處理器，具有4GB容量記憶體及64GB內存，最多可外加128GB容量記憶卡，對於一般學生來說已十分夠用。機體內置的電量為5000mAh，提供最長10小時串流影片播放，也支援杜比全景聲功能。●

Lenovo Tab M10 Gen 3規格

作業系統：Android 11

處理器：UniSOC T610八核心

鏡頭像素：800萬（後）、500萬（前）

儲存空間：4GB RAM、64GB ROM、支援最高128GB microSD

重量：460g

售價：$1899起

網址：www.lenovo.com/hk

iPad Air 5新處理器減過熱 記憶體倍增更順暢

對於果粉來說，要選效能好且扺玩的10吋平板，今年3月發布的iPad Air 5相信是目標之一。它續用10.9吋Liquid Retina屏幕，雖然顯示效果與上代相若，不過前鏡頭提升至1200萬畫素超廣角，開視像會議時效果更好。另一項大升級是換上M1處理器，與上一代相比效能提升60%，記憶體也從上一代的4GB倍增至8GB，機體運作更順暢，也能減低機體過熱的問題。

iPad Air 5使用USB 3.1 Gen 2連接界面，無論傳輸資料或是充電都更快，保證電力隨時都充沛之餘，還能分享電量給其他機體，也能接駁其他支援的外置儲存裝置傳輸資料。

至於輸入方面，iPad Air 5支援第二代Apple Pencil，方便在屏幕輸入文字或繪圖。iPad Air 5在機頂及機底皆設有揚聲器，橫放時便可提供立體聲效果，最適合上網課時使用。●

iPad Air 5規格

作業系統：iPadOS 15

處理器：Apple M1八核心

鏡頭像素：1200萬（後）、1200萬（前）

儲存空間：8GB RAM、64GB或256GB ROM

重量：約461g

售價：$4799起

網址：www.apple.com

文：吳一鳴

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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