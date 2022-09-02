未黑空間探索創作 30嘴巴說I'm fine

陳育強為中大藝術系退休教授，施美婷、羅家南和凌佩詩曾為其學生，因而結緣，舉辦共同展覽。展覽的意念來自陳育強近年畫水墨畫的觀察。他留意到水墨畫在黑色到灰色很窄的範圍，以積疊的做法就能描述到物象本身；西方藝術傳統則不同，以光為主調，因為有光才有顏色，黑色和灰色多用作襯托光折射出來的顏色。陳育強認為水墨畫類似極簡主義的想法，以很少素材來表達很多事物。因此，4名藝術家所展出的作品皆以黑色或灰階變化為主。撇除豐富顏色，作品仍會說話。

為配合展覽主題，佈置亦經精心設計。通常射燈會射向作品，但今次會射向地下，光會從地下折射到作品，整個氛圍就像有一層灰從天而降，至作品身上。

書法勾畫一燭 陶瓷製花

首先，陳育強的「一燭」系列，合共12幅水墨畫。每幅畫都以一支蠟燭構圖，亦代表書法中簡潔的「一豎」。雖然每幅畫都有蠟燭，但所呈現的煙火不同。因為隨着空氣流動，煙火就會產生變化。陳育強覺得觀察這些變化，「有點像中國人看天象、扶乩，從變化中推測很多內容出來，中國人會對抽象的東西給予一些意義」。因此，陳育強觀察完自己所描繪的煙火後，就會在側邊寫下所陳述的意思。

施美婷則帶來「人造花」陶瓷系列及「花畫」陶畫（以製陶瓷技術所製的平面作品）系列。其中「人造花」系列挑戰陶藝形狀的限制，嘗試以陶瓷製作出幾何三角錐體的花，由於接駁的尖端十分脆弱，故需要不斷嘗試才製成作品，同時亦呈現出花本身的脆弱。

而羅家南展出4幅用針筆點描的作品。針筆本身是極幼細的墨水筆，再以點描來建構畫面，創作過程十分漫長，也意味人生需要逐少付出去建立。「我很好」系列為30張嘴唇畫，連同一個30張嘴唇畫所構成的3秒動畫錄像，在說「I'm fine」。羅家南認為社會上很多事物暗示我們去追求「fine」，過程中卻要付出、犧牲很多，甚至造成創傷，但我們往往忽略這班受傷的人。

拼貼顯微鏡下細胞

最後，凌佩詩就帶來10幅拼貼作品。她習慣用噴墨打印機將圖像打印在宣紙或黃紙上，然後噴水，待圖像化開，撕爛後再重新拼貼。作品《Receiving 接收》和《Delivering 傳送》則來自於一個日常生活中較少見的圖像——顯微鏡下的神經細胞。該兩幅作品，凌佩詩選擇不噴水，故圖像沒有化開，近看之下，仍辨認得出是顯微鏡下的細胞圖像。選擇此圖像是因為她近期關注身體如何自我調節。凌佩詩說：「日常生活面對好多不同的事……其實我們的身體都接收了好多事物……甚至作出一些反應，神經細胞就是回應這些日常事物，最後累積好多的時候，我們的身體最後反映出好多不同的形態。」

黑和未黑之間可以是蠟燭，可以是花，可以是嘴唇，也可以是神經細胞。不用豐富顏色，藝術仍有無盡可能。

■近默未黑

日期︰即日至9月16日（周一至五）

時間︰下午2:30至晚上6:30

地點︰新藝潮畫廊 中環威靈頓街86至90號

通濟大廈2樓201室

網址︰bit.ly/3CAnMwu

文：嚴嘉栢

編輯：朱建勳