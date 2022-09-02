「方唐鏡」3年後回歸 港音樂劇「玩出自己特色」

音樂劇《大狀王》講述清代廣東狀王方唐鏡（劉守正飾）在公堂上多行不義，終惹厲鬼纏身，被鬼魂阿細（鄭君熾飾）找上，為其心上人翻案。儘管2019年預演已大受觀迎，《大狀王》團隊卻不甘於停步。預演之後，觀衆和舞台劇業界都給予《大狀王》團隊不少意見——主線可能不夠清晰，以致某些觀衆跟不上故事變化。經多番修改，導演阿杰說：「基本上是兩個（不同）show（演出），不過故事都是《大狀王》。」或者Leon形容得更貼切：「去蕪存菁」。劇本現在更為精煉，刪去不必要支線和額外資訊，以免分散觀衆注意。另外，還摒除了岑爺形容為「套上套」結構，「還原基本步」，純粹地、實在地說故事。

摒除「套上套」結構

雖則《大狀王》是清代故事，但不全然是清代元素，《大狀王》以說書人角度來想像清代、進入故事，所以重點還是故事本身，不必被清代背景規限創作，滲入現代和西方元素亦可。然而要觀衆觀賞時不覺突兀，得來全要費工夫。服裝上，阿杰指不完全是影視作品常見清裝，但保留了清裝線條來設計；音樂上，Leon加入了爵士樂、搖滾樂、饒舌音樂、京劇、崑曲等不同元素，岑爺形容為「琳琅滿目」。Leon解釋：「音樂設計可以上天下地，什麼都可以擺到入去，總之跟人物走，就會make sense（合理）……因為中西開始匯聚，好多西洋玩意在清朝已經出現了。」Leon亦強調，「全部需要經過處理，不是搬字過紙」。

抽走歌詞「的」字更具詩意

先前提到修改劇本，Leon也刪減了一些歌曲，更集中音樂在劇情上前後呼應。Leon表示：「Preview（預演）時觀眾可能聽不懂，但今次可能聽得懂。」觀衆若留意音樂前後呼應，就會發現一些巧思。此外，2019年預演時，由於第一首歌曲節奏過快，結果觀衆聽不清唱什麼。Leon將歌曲節奏減慢，頭4句由十六分音符改成八分音符，速度不變。岑爺透露，「他（Leon）開頭不信邪，不過廣東話確實有這樣問題」，最終Leon選擇變通，岑爺也不禁大讚老拍檔Leon在「藝術上從善如流」。而岑爺自身，何嘗又不是擇「善」固執呢？

2020年第一次取消公演後，岑爺反覆思量歌詞，發現「的」字令歌詞語感較貼近五四新文學，「廣東話平時不會講個『的』字……《帝女花》都不會唱『的』啦」。為了「游走於古代與現代語感之間」，岑爺決然將結構助詞「的」全部抽走。例如其中一句歌詞「留在你的墓誌銘」就改作「前事記於墓誌銘」，阿杰認為改動不失原意，還令歌詞更具詩意。

問到岑爺靈感泉源，他笑言：「我當然跟住高世章走，他往哪裏跑，我就往哪裏跳。」果然岑爺與Leon合作多年，惺惺相惜。岑爺甚至感嘆：「這個戲入面有好多歌寫完之後，令我如沐春風。」不過音樂本身有其故事，歌詞如何配合音樂又放入劇情資訊，誠然考驗詞人功力。但是Leon指「其實他（岑爺）都處理到……好少好少要改旋律（來遷就歌詞）」。其中岑爺得意之作《撒一場白米》，岑爺稱歌詞曾獲一個佛學博士稱讚，指當中佛偈似模似樣。《撒一場白米》不單填上梵文，還有一段「打齋」音樂。Leon透露，原來創作期間碰巧常到殯儀館，當「聽到一些打齋音樂」，他就覺得其實都是「中國音樂」，奈何無人使用，於是略施「手術」後放入歌曲裏。此外，岑爺還提議在賀壽助興場面唱《山伯臨終》和《萬惡淫為首》，Leon略施小技，就從戲中已有旋律想到兩首歌，填下《山伯臨終》和《萬惡淫為首》歌詞，效果毫不突兀、十分自然。

新雙轉台營造飄浮效果

與此同時，疫情從未使《大狀王》團隊裹足，繼續排練外，主創團隊亦趁着空檔，重新設計和測試舞台。本來是在正方形轉台中有一個圓形轉台，變成在圓形轉台上有一個長方形轉台。之後主創團隊測試其轉速、順暢度、配搭等，基本上所有組合都試過。阿杰認為新雙轉台「在畫面上做到重疊效果，或者做到一些形容為飄浮的效果」。而Leon覺得新雙轉台將整套劇「立體化」，「看（舞台）擺位已經清楚故事，不用講太多」。

2021年公演準備就緒，無奈疫情洶湧，再度取消。兩度取消，固然失望。但路不轉人轉，《大狀王》團隊再趁空檔，錄下原聲帶，待公演時可即場發售。阿杰不諱言：「這件事（錄音）本身如果（與公演）同時間做，未必做到。」另外，其實錄音也幫助到演員綵排。Leon解釋，不用聽其MMO（music minus one，伴奏無主唱），演員現在排練時可以聽回真實樂聲，走位會準好多。

兩年前暫別舞台，到今天再見舞台，Leon體會到「網上看來看去，其實都不及入台睇戲，反而對於舞台更加有信心」。戲內想講擇善固執，戲本身又豈非一種擇「善」固執嗎？阿杰說：「其實我們（舞台業界）有好堅定信心去不停製作一些好作品出來……我們好想觀衆透過我們這個演出感受到。」若想獲觀衆真誠支持，不必賣本地，不必賣努力，憑實力，用質素，就可以使觀衆信服。而質素往往建基於細節之上，故《大狀王》3年間砥礪不斷，不無道理。然而，Leon亦直言「你（觀衆）可能覺得好聽就得啦，你（作品）好看就得啦」，觀衆未必懂得賞析那些細節。但是觀衆聽得舒適、看得流暢，恰恰是從細節中感受。

1972年，香港首部本地創作華語音樂劇《白孃孃》上演，距今剛好50年。50年後，隨着本地音樂劇發展，不論人才、觀衆都增加。阿杰覺得音樂劇本身是「與民同樂」、「不難理解」，所以「開始要做一些精品出來」，讓「這件事（音樂劇）可以再傳開去」。而且不單放眼本地，更要放眼香港以外。阿杰和Leon不約而同地認為香港音樂劇要「儲起好作品」，才能建立好香港音樂劇這個「品牌」。如果做出好作品，Leon甚至覺得是一個商機。然而，雄心壯志總不免遭潑冷水。Leon曾聽過人說「香港（舞台劇）怎樣做都不會好過外國」，深感不忿。對此，岑爺就覺得「他們（歐美）先發明（舞台劇）而已」，我們可以「玩出自己特色」，其實「廣東話好適合音樂劇，毋須與人比較，因為他們沒有廣東話」。語言不通從不會影響觀賞，阿杰認為就算「觀眾未必聽得明字眼，但是從音樂，從講故事方法，或者好多舞台效果，其實觀眾會睇得明或者enjoy（享受）」。Leon以韓國為例，並不是所有人都懂得韓文，但韓國藝術團體依然四出表演，「根本上語言不通，我覺得是一個excuse（藉口）」。

近來，香港人總是緬懷過往香港電影、廣東歌輝煌歷史。本地創作固然值得自豪，Leon寄語「還可以包括音樂劇」。或許岑爺比喻得最通透：「香港人都有這個毛病，自己屋企煮飯就總是（覺得）沒那麼香……阿媽阿爸過身之後，就覺得幾時才能夠再食呢？」趁還有機會看香港音樂劇，用岑爺語，就先過來「邂逅」吧。

■《大狀王》

日期︰9月9、11至13、15至17、19、21至23日

9月18日（通達專場，設有粵語口述影像）

地點︰西九文化區戲曲中心

票價︰$240至$500

網址︰bit.ly/3QUGsvk

文：嚴嘉栢

編輯：梁小玲

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