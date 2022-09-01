showcase：織物圖案細膩質感 灰調軍服元素 化戾氣為靈動

Emporio Armani的2022秋冬男女裝系列在今年2月於米蘭同場發布，並以「色彩韻律」為主題。女裝的用色確實多變且誘惑迷人，似乎甚為貼題。但天橋上色彩斑斕的女裝，也得靠男裝的一片灰調映襯而顯得更為突出，這種反差似乎有深一層的含意，反映色彩以外，由不同灰調帶來的韻律。

細膩層次 營造豐富視覺效果

灰色雖然予人肅殺的冷感，但整個男裝系列呈現深淺度不同的灰色，物料亦帶來迥異的質感，例如羊毛表面的小毛絨、亮麗的天鵝絨、針織粗冷和粗花呢的紋理；還有靈動的織物或壓花圖案，如柳條、三角、菱格、不規則的方塊以及梯級斜紋等。不同的灰度、紋理和多種大小不一的圖案結合成極為細膩的層次，營造的豐富視覺效果竟然比斑斕的色彩有過之而無不及。衣服帶有濃烈的軍事元素，例如寬領兼長及過膝的雙排扣長褸，感覺像極軍服一樣，無論是敞開衫身讓其隨身體動作擺動，還是束上腰帶，均顯得英氣十足。連帽短身外套的帽子和外翻領位形成衣服的誇張廓形，與企領的輕騎兵短身外套一樣，寬闊的肩線配合高身收腰的闊身長褲，均令體態呈倒三角的雄偉廓形，而貝雷帽和軍靴等配飾則進一步深化軍服的氛圍。系列中另有幾個將百慕達短褲襯以長及過膝皮靴的造型，為整個陽剛味重的系列添上前衛型格的風尚。●

查詢：Emporio Armani 2592 7233 （中環店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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