中秋尋最佳拍檔 美酒配月餅鮑魚 滋味升級

單桶威士忌 配朱古力及伯爵茶奶黃月

喜歡威士忌的朋友，應該嘗試配搭月餅。今年「詩詩酒樂園」平台第一次推出美酒月餅配對禮盒，其中一款禮盒是威士忌月餅配對，在此分享一下。蘇格蘭雪莉桶單桶年份威士忌已經相當難求，推介今年推出的Highland Park HK Edition No. 5香港限量版單桶雪莉桶威士忌，全球只有318支，非常罕有，只限香港發售。著名蘇格蘭單一麥芽威士忌Highland Park是位於蘇格蘭Highland酒區最北面的Orkney Islands，始於1798年，堅持用傳統人手翻麥技術， 令威士忌具獨特風味。

這款單桶歐洲雪莉桶威士忌，於2007年蒸餾，2021年入瓶，單桶編號4835，為13年威士忌。酒色如濃普洱茶（天然色），充滿濃濃雪莉桶香氣（包括烤烘、橡木、提子乾、乾果、可可豆和香料等），餘韻極悠長，喜歡雪莉桶威士忌朋友一定鍾意。配上本地製作Dolce Dolce精品迷你月餅特濃朱古力奶黃月 （Valrhona海盬朱古力製作酥皮 ）及伯爵茶奶黃月（用上澳洲T2伯爵茶葉），兩款月餅帶出威士忌不同香氣。海鹽朱古力帶出威士忌更多可可豆同烤烘、香料等層次，而伯爵茶又帶出威士忌更多的黑茶香氣，同時亦放大了月餅的朱古力香及伯爵茶香，互相輝映！

年份香檳配奶黃月餅

奶黃月餅近30多年十分入屋，比歷史悠久的傳統蓮蓉蛋黃月餅更受年輕人歡迎，還演變出多款味道，如流心奶黃、松露奶黃及抹茶奶黃等。如果要揀一瓶葡萄酒配奶黃月餅，甜酒當然可以。不過對於不喜歡太甜的人來說，可能會覺得甜酒配奶黃月餅，吃多兩口會有點甜膩感。不如試試以年份香檳夾，給不喜歡太甜的人多個選擇。推介有Champagne Bollinger La Grande Année 2014年份香檳。

Champagne Bollinger 香檳酒莊始於1829年，是至今少數歷史悠久及仍是家族經營的香檳莊，亦是英國王室御用的香檳酒莊。只有在好年份才出產年份香檳，Champagne Bollinger La Grande Année 2014年份香檳，以61% Pinot Noir及39% Chardonnay釀造，陳釀最少6年才入瓶出廠。優雅而綿密的氣泡十分具層次，帶白花、蜜糖、熟桃、烤烘、牛油麵包、礦物和糖漬檸檬等味道，餘韻悠長。配搭奶黃月餅，香檳的酸度可減去月餅甜膩感，亦可提升奶黃月餅濃郁度，十分匹配。

粉紅葡萄酒配紅莓朱古力月餅

小時候跟家人去澳門一定會叫葡萄牙「碼頭老鼠」Mateus Rose粉紅葡萄酒配美食，酒帶微氣泡，屬半乾類型，充滿橙花和紅莓果醬、紅車厘子等味道，非常適合平時不太喝酒的家人親友。原來這系列的粉紅葡萄酒推出至今已80年，今年特別推出3款80周年紀念版，以音樂為元素，設計3款活潑及色彩繽紛的酒瓶，包括以跳舞音樂（Dance Music）、葡萄牙音樂法朵（Fado）及搖滾音樂（Rock）的特色作酒瓶。以什麼月餅配搭好？可以以Venchi開心果紅莓朱古力月餅配搭，帶出更多粉紅萄萄酒的紅果香。

干邑配雪糕月餅有新意

其實干邑平時我會用來配雙黃蓮蓉月餅，因為干邑的橙花、焦糖、蜜餞、柑橘和乾果等香氣，能令雙黃蓮蓉月餅味道提升，變得更香濃。今年收到法國干邑軒尼詩送上的中秋節禮物是雪糕月餅配V.S.O.P干邑，相當有新意！始於1765年，軒尼詩V.S.O.P干邑選擇了逾60款約4年至15年的「生命之水」干邑混釀而成，輕快而帶香料、生薑、柑橘、乾果、乾杏脯、果仁和烤烘味道。

雪糕月餅有4款口味，包括伯爵茶糖漬檸檬雪糕月餅、黑芝麻雪糕月餅、朱古力布朗尼雪糕月餅及V.S.O.P干邑血橙雪糕月餅。朱古力雪糕固然跟干邑配搭，但我更喜歡血橙雪糕襯托出干邑更多的果香及橙花香氣。雖然以上雪糕月餅不對外發售，但Häagen-Dazs亦有多款雪糕月餅可選擇，例如士多啤梨雪糕配日向夏蜜柑檸檬夾心，又或者黑朱古力杏仁雪糕，前者可帶出干邑更多果香，後者可帶出更多干邑的焦糖、果仁及烤烘等味道。與家人好友淺嘗干邑配雪糕月餅賀中秋也不錯。

三星米芝蓮粵菜添酒香

除了食月餅，不少人也會選擇中秋節與家人好友外出共聚，不如試試馬爹利聯同富臨飯店・阿一鮑魚的米芝蓮三星粵菜干邑配對菜單同慶中秋。8道經典菜式包括百花炸釀蟹鉗配馬爹利名仕、原盅佛跳牆、阿一鮑魚扣鴨掌伴唐生菜（日本吉品38頭）配馬爹利藍帶、花雕蛋白蒸龍蝦球、富貴扣米鴨配馬爹利XO、鮮茄雲耳浸鮮淮山、魚子葱油撈麵線及陳皮燉雪梨・燕窩馬豆糕。

馬爹利是歷史最悠久的干邑品牌，由尚馬爹利於1715年創立，至今逾300年歷史。「鮑魚大王」楊貫一大師入室弟子兼行政總廚黃隆滔的招牌菜 「阿一鮑魚扣鵝掌伴唐生菜」，精選來自日本岩手縣的38頭鮑魚，加入少許馬爹利藍帶，再以老雞、火腿、鵝掌、排骨扣煮鮑魚足足三四天，務求鮑魚的溏心維持一貫軟滑煙韌口感，旁邊的鵝掌燉煮得肉骨分離，帶甘香膠質。碟上更敬備了一羹絲苗白飯，蘸點鮑汁淺嘗，鮑魚汁的濃郁味道及精華，令人齒頰留香。鮑魚配搭以過百款生命之水混釀而成的馬爹利藍帶，顏色帶琥珀色，帶橙花、橡木、橙皮、乾果、乾杏脯、香料、可可豆及合桃等味道，優雅而餘韻悠長。另一道菜「富貴扣米鴨」，則以香酥芋頭燜米鴨，鴨味濃郁，芋頭入口即溶，配上馬爹利X.O.，香氣撲鼻，充滿無花果、甜香料、橡木及蜜餞果香，味道帶乾果、乾紅莓、黑胡椒、生薑、烤烘及蜜餞等味道，酒香令鴨香更引人入勝，令人回味。就在這中秋跟家人好友，把酒談心，過一個甜蜜中秋！●

■黃詩詩@詩詩酒樂園

法國香檳榮譽騎士勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師，擁有英國WSET高級品酒師證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客，獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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