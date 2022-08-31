舊遮變風帽 膠袋當圍裙 清潔工小智慧 最貼地設計師

Simon、Eric和Moon就讀香港理工大學設計學院（社會設計），在兼任港鐵清潔工的大學導師程展緯啟發下，數月前開展了一場民間高手的考「現」學旅程。「我敢說，清潔工毫無疑問是城市裏最重要的設計師。」Simon指，香港清潔工不被重視，其實他們工作範疇繁多，單是政府旗下種類大致已可劃分為屋邨清潔、蟲鼠組、淨街組等，各師各法打掃好城市每個角落。今年有網民曾拍攝有清潔工以自製鐵兜取代垃圾桶的煙灰缸，靈活運用日常生活物的技能被網民盛讚。這只是一個小例子，其他「臥虎藏龍」的細節其實早已遍佈城市。

為何垃圾桶要加水？

以Simon等人經常落區的大埔為例，港鐵大埔墟站出口處有一吸煙黑點，因疫情關係，政府為阻止煙民聚集，放置板塊於煙灰缸位置當阻隔，怎料適得其反，煙民非但沒有被「驅趕」，更留下一大堆煙頭垃圾。「若亂拋一個煙頭罰$1000，那裏便有幾百萬元了。」Simon笑道，他留意到有些清潔工會放加入少許水的小食兜或鐵罐予人丟棄煙頭。「很多人經常致電投訴垃圾桶有水，殊不知水其實很重要！因為水可減低起火風險、除煙味，最重要去除煙灰。若不加水，煙灰會滿天飛，清潔工和市民被迫『食灰』。」清潔工常以鐵皮、錫紙兜等低成本的物件，加上創意製成有用的清潔小道具，或勝過不少管理層紙上談兵購入的工具。

工欲善其事，必先利其器，而不少清潔工手上拿着的，都是「私伙架生」。疫情下，固體與液體垃圾增加，而小如篤魚蛋燒賣的竹籤更隨時成為𠝹刀，割傷清潔工的手之餘還會割爛膠袋，清潔工唯有自保。「最常見有紙皮、發泡膠等放在袋底作為鋪墊，而最實淨的是某速遞公司的包裹尼龍袋，防水、防刮、防拮穿。」Simon說，3人落區時不時驚歎清潔工的智慧，亦發現原來社區「廢物」可以這樣循環再用。

他們訪問清潔工時得知，一般清潔工的職責是要在2小時內完成2條街道的垃圾和街道清理，分秒必爭，故會着力避免垃圾袋破損。各區為清潔工安排的裝備並沒有統一規範，部分甚至沒有最基本的雨衣、防水帽等。Simon說：「草帽本身確有遮太陽功能，但有工友反映，只要一下雨草帽便用不了，於是他們乾脆利用執拾回來的雨傘布製作成帽子，達防風、防UV的作用。」有洗淨組清潔工亦會自製圍裙，以廢棄的大型家俬包裝膠袋包裹身體作防水之用。這些生活的環保小智慧，體現靈活變通的精神。

掉垃圾也講究禮儀

掃街無疑是香港清潔工的日常，公司會提供塑膠掃把或竹掃把。以竹製成的掃把每把重量不一，部分掃把棍太粗不容易使用。由於清潔工具是公用的，輕身塑膠掃把自然是搶手貨，搶不到的只能抬着重如半包米的「竹」掃地。他們在落區時認識到清潔工霞姐，霞姐對掃把非常講究，示範自行改裝以輕竹枝取代原先的掃把骨幹，減輕工作勞損。Simon說：「畢竟這些工具或工序，可能是由『坐響冷氣房』的人制訂，往往忽略用家感受和體驗。所以霞姐為了方便工作，會蒐集較軟身的竹芯、竹皮、椰子葉的『骨』製作掃把尾，再以砂紙磨滑；若掃落葉便會用葵葉掃把，非常精緻，比起公司提供的吸水竹葉掃把方便得多。」

形狀如《魔女宅急便》中的大掃把，輕盈之餘掃葉一流。然而，以經驗製作的絕活掃把，卻敵不過一句投訴，原來她試過因為掃把掃地聲音大而被居民投訴，自此她便減少使用，避免麻煩。有不少清潔工因為怕自製架生會招惹麻煩而默不作聲，令Simon等人感到惋惜。「以前無特別留意，在和清潔工溝通後，發現原來他們的工作沒什麼保障，得靠自己。譬如有工友在推車扶手下方加設自製『捕夢網』，避免垃圾下滑跌出。如果一味由上而下規管，扼殺他們的創意便很可惜。」

除了支援、工具，清潔工最需要的還有普羅大眾的關心，以及解決源頭的「掉垃圾禮儀」。Simon分享程展緯在港鐵大圍站工作時，常遇到台式飲品、外賣湯的液體垃圾，大量垃圾加上液體重量，「重到做死人」，便張貼了溫馨提示紙鼓勵市民飲畢後才掉棄。又如不少人掉棄雨傘時未有包好，導致其骨架撐開篤傷清潔工的手。偏偏他們因工受傷，也未必有額外補貼和工傷賠償，不少清潔工為保飯碗寧願噤聲。Simon嘆道，「清潔工通常較年長，不太懂得利用社交媒體，單憑微薄的力量，若無年輕人為他們發聲，可能無人發現他們的苦况」。

有多少人知道，常到後巷清潔的蟲鼠組清潔工原來合約被標為「一般工人」而非「清潔工」？公共交通營辦商及其服務承辦商的清潔工也是在最新一輪「防疫抗疫基金」才被納入為防疫基金受益人？大家對清潔工的工作和保障一知半解，社會教育不足而忽視「丟垃圾禮儀」。清潔工友除了面對惡劣的工作環境，工資微薄追不到通脹，還得面對疫情、垃圾的危機四伏，可謂「搵命搏」。Moon續解釋：「以前我對清潔工的認識極淺，單純以為所有工具是公司提供，想不到勞動力高但報酬如此低。即使工作卑微、辛勞、缺乏社會支援，但他們的能力、創意只是一直沒有被發現。」引用Simon的同學建立的另一IG專頁「執煙頭競技委員會」（cigarette_butts_committee）一句話總結：清潔工，在香港面對的狀况簡而言之是「不清、不潔、不公」。●

文：尹青

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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