論盡教育：培訓校董會成員 不得馬虎

人人都知教育重要，關乎社會、國家民族的興衰，人才的栽培，不能求求其其。一間學校，閒閒哋五六百人，較大規模的甚至近千，人數愈多，校董會責任愈大。教育局似乎不太介意校董會的質素，任由一些不懂教育的人去牽住數十名教師和近千的學生走。王師奶不會一竹篙橫掃一船人，仍有少數校董會是健全的，悲觀的估計，約有30%左右。觀乎過去出亂子的學校所見，都是校董會不懂事，或校監弄權；有些是校監一嚿雲，全不知學校運作，只係掛個名，事事仰賴校長，逼到教師走上絕路有之，辭職潮者有之。執筆至此，小婦人不禁悲從中來，教育是偉大崇高的工作，是作育英才的事業，香港是國際級城市，人才鼎盛，點解教育會咁一鑊泡㗎？

培訓3粒鐘速成校董？

王師奶處處與人為善，凡新官上場都寄予厚望，孫明揚如是，吳克儉如是，楊潤雄如是，新鮮熱辣的蔡若蓮亦如是，總給他們一段時間熱身，然後投入。同樣道理，小婦人曾對教統會主席雷添良有過期待。2021年5月他連任，第一個任期平平淡淡，卻也無大得失。可是第二任期，屬下校本管理政策專責小組，發表檢討報告，除擴大教育局「學校投訴覆檢委員團」職能，處理教師投訴，另一焦點是為校監及校董訂定培訓「軟指標」。這「軟指標」一出，嚇到小婦人暈倒，大喊：「香港教育玩完！」「軟指標」是規定校監首年培訓6小時，校董3小時。簡而言之，全無學歷要求，即使你ABC 3個字母都唔識，又或你的職業是理髮師或搞衛生的都唔拘，只要有辦學團體睇中你，只要接受6粒鐘培訓就可以做校監，3粒鐘就可以做校董。

上述例子可能有點極端，但的確合乎教統會規定。有人質疑所謂培訓時間過短，小組的解釋荒謬兼荒唐：因為校董和校監並非受薪，是義務工作，強制培訓會令有意做校董的人卻步，招募校董會難上加難。呢啲說話都講得出？你們置近千學子的前途何在？讓一群學生跟住班盲人騎瞎馬如臨深淵？雷添良先生，這叫削足適履呀。香港教育有心人不少，有學問的人不少，不能讓所謂「軟指標」戕害香港教育下去，雷添良主席，不要做香港教育罪人。

王師奶在此呼籲天主教香港教區、聖公會、中華基督教會、循道衛理會、東華三院、保良局等較具規模的辦學團體，一定要不斷自行培訓校董會成員，提高要求，讓他們成為稱職的、懂事的校董會董事，將校政健全地推行，將教育辦好。附加一句：不要囿於狹隘的宗教觀念，只要是人才而有心教育，就邀請加入；慈善團體如東華、保良局也不一定要主席和總理才可以做校監、校董的。心胸放寬，天地更闊。

但願「係咁意」6粒鐘和3粒鐘培訓校監校董的「軟指標」不復存在。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

（隔周刊出）

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[Happy PaMa 教得樂 第412期]