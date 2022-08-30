幸福拼圖：你的孩子能表達心中所想嗎？

溝通過程勿顯得高高在上

之後，我開始問起他自小與家人溝通的情况，他說：「媽媽對我的要求很高，從小學起便為我報名參加不同的補習班和興趣班，我亦曾經向她表示過我不喜歡。其實我不是不喜歡讀書和那些興趣，只是有時候我不喜歡那些老師和學習氣氛。不過當我跟家人提出不想參加的時候，他們第一句就說我的成績不夠好，培養興趣才能幫助升中，漸漸地我對所有的安排都默默接受。經過多次類似的情况後，我更加沒有勇氣說出來，甚至不了解自己的想法和感受。直到中學，母親仍繼續為我打點一切。」

我回應：「你自小在家裏很少有機會表達自己的感受，就算有時被誤解，你也沒有勇氣去澄清。」

「母親有時候會在與我爭吵後問我的意見，但就算我表達了自己的感受，她都會在聽了一句後便開始駁斥，跟我說道理，根本不是給我機會去表達。」

其後我們談及母親與他溝通的方式，他發覺在溝通的過程中，母親給予他一種高高在上的感覺，只顧向他教育成功經驗和路向，卻忽略了聆聽他的想法和感受。他期望母親可以好像朋友般傾訴，而且最清楚讀書升學現况的是他自己。

坦誠對話 了解子女真實想法

我與他的媽媽聯絡，了解她的擔心與期望。多次傾談後，媽媽開始理解自己忽略了兒子的內心感受和想法，亦看到兒子有為自己着緊。媽媽也反思原來自己的管教方式與自己的父母相似，她開始探索更多管教的可能。母親調整溝通方式同時，我也跟她的兒子探索如何能安心表達意見和感受，並一步步練習。後來到了中五時，他終於能主動向父母提出如何為大學心儀的科目做準備。

我記得早年家長日曾派過一張卡片，上面寫道：父母是孩子的朋友、教練和榜樣。家長可以相信孩子是最清楚什麼決定對自己是最好的，耐心理解他們的看法，再與他們像好朋友般對話。不過，不同家庭的狀况不一樣，你的子女可能覺得親子關係太嚴厲或太寬鬆，又可能是太多或不夠關心；子女最真實的想法，仍需要家長坦誠的對話才會浮現，才能夠建立最合適的親子溝通方式。

文：張其樂（香港家庭福利會駐校社工）

作者簡介：香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

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[Happy PaMa 教得樂 第412期]