增添父能量：爸爸開始成為孩子「首選」

女兒今年5歲，爸爸開始成了她的「首選」。

兒子今年3歲，最近一次扭計時，竟然說：我唔要媽媽，要爸爸！

隨着成長 孩子需要會轉變

我當然晴天霹靂，不過也沒有蒙蔽我的敏銳心思。這正好讓我反思：「Timing唔同咗！時機到了！」子女能夠黐實爸爸——我的丈夫——不也是作為媽媽的心底願望嗎？隨着孩子長大，成長需要亦會轉變。撐丈夫做爸爸的太太，要把握着這些時機，一起成就這3個目標。

1. 為爸爸刷存在感

丈夫在外工作養家，我就「日對夜對」地照顧孩子，這樣似乎很對等，但真的嗎？其實爸爸都需要在家中刷存在感，而且需要太太的配合。我會嘗試在爸爸每天放工回來時，一家大細地歡迎他，讓爸爸感受到自己存在對家人有價值和重要。

2. 抓緊不同階段的父親角色

爸爸的角色隨着子女成長而有不同的變化，由產前產後、嬰兒幼兒、學童、青少年、成人，甚至到孩子為人父母……父親都在扮演着不同角色。

爸爸建立鮮明形象 配合孩子成長需要

有研究指出2歲的孩子如獲得爸爸經常陪伴閱讀、講故事和唱歌，到4、5歲的時候，有較好的閱讀和算術能力。我亦相信子女年幼時，有爸爸的支持和鼓勵，在運動、音樂方面同樣會發揮得更好。我們要抓緊這些時機，讓爸爸發揮「功能」。

3. 加強父親的特異功能

說到照顧子女，焦點都落在媽媽身上。怎樣令丈夫一起協作？太太必須為爸爸建立一個更加鮮明，有「特異功能」的形象，配合孩子成長階段的需要。

我經常在子女面前，鼓勵爸爸與孩子一起做運動，讓孩子想起運動時，就想起邀請爸爸。

我把睡前約15分鐘的閱讀時間，全權交給爸爸負責。到了假日去圖書館時，子女就總嚷着要和爸爸一同看書。

給爸爸設定了特異功能，就是某些特定的形象，可分擔我的繁重照顧和工作，亦能讓爸爸更投入於孩子的生活上。想達至良好的親職協作，要把握着孩子成長的時機。

文：馬舜潁（維護家庭基金網誌作者）

作者簡介：由一群撐爸爸角色的父母共同寫作，記錄他們怎樣在孩子生命中，築起爸爸形象。好爸爸中心由維護家庭基金設立，深信每個孩子需要好爸爸；爸爸角色可由夫妻共建。

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[Happy PaMa 教得樂 第412期]