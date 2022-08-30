荒失失在加家：加拿大看醫生 難度比天高？

政府補貼 家庭醫生跟進

小朋友生病，作為家長當然最為擔心，想快快帶他們去看醫生，盡快醫好。然而加拿大的醫療體制與香港分別頗大，令新來的家長們擔心的事情變得更多。以我身處的Winnipeg為例，醫療主要是依賴由Manitoba Health提供的「保健卡」，政府會為合資格的納稅人及其直屬家庭成員提供醫療補貼，只要申請到保健卡便可到醫院或診所睇醫生，大部分費用由政府支付。取得保健卡後通常都會登記一名醫生作為家庭醫生，有什麼「頭暈身㷫」便可找他求診。由於家庭醫生一直跟進這個家庭所有成員的身體狀况，便可更快判斷出更合適的治療方案，或是轉介到醫院繼續治療。

集中求診 難預約即日

從體制上來看，這個醫療系統對國民的確不錯，但對於新來的香港人來說，卻要面對更多問題。首先我們就算登記了家庭醫生，醫生對我們的家族病史了解有限；其次是亞洲人體質與西方人不同，治療方式也有差異；更重要是語言不通，雖然在Winnipeg很多服務也能提供翻譯，但很多香港人仍為了尋求數量有限的「廣東話醫生」，而集中到1、2間診所求診，這種情况下有病都好難見到醫生一面，除非等診所開門的即日位，有的話便可即日求診，沒有的話明天請早。

就以最近身邊一名朋友的4歲女兒為例，她發燒至39℃左右、有咳嗽的徵狀，打去家庭醫生求診，診所回覆需要4至5天後才有位。家長當然心急如焚，立即打聽其他提供walk-in服務的診所，一打聽到便立即帶小朋友趕去掛號。等了2、3小時之後，終於能夠看醫生。當我聽完後，第一時間表示關心地問：「其實小朋友是什麼病？」怎料朋友也不太清楚，原來看診後，醫生表示小朋友很「健康」，只是一點喉嚨發炎，過幾天便沒事，至於為何發高燒、是什麼病也說不出。相信對於不少香港家長來說，這種回答很難「收貨」。

醫、藥分家 配藥較煩

看完病當然要取藥，但這邊和香港又有很大分別。香港診所一般有配藥服務，看診後同時取藥；而在這裏醫生只提供藥單，病人需要自行到藥房買藥。通常每間診所附近都有藥房，價錢亦不算貴，但由於醫生和藥房分開運作，醫生開藥時究竟藥房有沒有這種藥，醫生也未必知。說回我的朋友，帶小朋友看完病之後，醫生只處方了一支咳藥水，但最後去了4、5間藥房才找得到。或許這已算幸運，因為我另一個成年朋友上星期因咳嗽去看醫生，至今還未找到藥房有藥。

文：吳一鳴

作者簡介：人到中年一家四口移民加拿大，由繁華的大城市突然走到鄉村城鎮，重新面對一堆新事物，與小朋友一起重新學習新生活。

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[Happy PaMa 教得樂 第412期]