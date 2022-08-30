解鎖孩子心：如何激發孩子內在動力

這樣的狀况下，其實學習技巧和方法還是其次，重要的是保持孩子的內在動力。我們給家長的教養建議是──正向的鼓勵。

當孩子覺得自己盡力了，結果卻不如理想時，就會帶來挫敗感，這是正常的。然而，如果孩子沒有梳理這份挫敗感，讓經歷成為負面的歷史，並落入「自我設限」之中，產生一種「我努力是沒有用」的非理性想法，就會成為他成長上的阻力。

正向鼓勵 懂得欣賞自己

正向的鼓勵，是引導孩子調整心理焦點，看見自己的付出，懂得欣賞自己的努力，再尋找方法面對困難或障礙。這樣的鼓勵帶有正向的力量，同時讓孩子懂得為自己負責。

確定孩子價值 不自我控訴

讓我們示範正向鼓勵孩子的原則。就如上述孩子的情况，我們可以跟他說：

1. 讚賞「過程和態度」，而不止是「結果」：「我欣賞你積極溫習的態度，我留意到你有盡力溫習。」

2. 確定孩子的價值，使其不落入自我控訴中：「你已經盡了力，這跟你『有沒有用』沒有關係。無論分數如何，你都『已經夠好』。」

3. 給予孩子客觀評估，明白「努力」和「結果」的真正關係：「考試內容你都懂，這代表你已有一定程度的掌握，這是你努力的成果。你想再進步是好的，我們可以看看有什麼辦法克服筆順方面的困難。」

父母的說話對孩子來說很有分量。父母持續不斷地向他們述說生命（speak life）的鼓勵，讓孩子內在添加足夠燃料，不易躲在挫敗的胡同裏，而是通過困難來發現自己更多，並且有動力地一路向前邁進。

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文：陳志耀

作者簡介：EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者

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[Happy PaMa 教得樂 第412期]