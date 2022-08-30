親子筆陣．永明的天空：放手與放心

記得以前每到8月尾的家長會，總有一張 PPT slide寫着：Let go……提醒家長若想孩子有自主學習的精神，就要先抱着 let go的心態，放手讓子女安排自己的學習生活，打理好自己的作息時間。我同時也會澄清「放手」不是「放任」，let go is a mindset，是一種取向，不是完全不管，還得按學生的品性、習慣和生活環境逐步調適。

「放手」 一種思考模式

放手，的確是一道很深的題目。一說起放手，你一定會記得子女年幼時初初學走路的情景吧？寶寶站起來又倒下去，你會第一時間上前扶一把，又或者你壓根兒就沒有放開過手……仔細想想，與其說「放手」是一種行為，不如說它是一種思考模式（mindset）。既然是思考模式，那麼一定與心有關係吧？當教師對你說：「放心吧！你的孩子表現……」well，就算教師告知你孩子表現正面，你是否真箇放心？

「放心」 從懷疑中釋放出來

原來放手與放心像是天秤的兩邊，你愈放手，就要愈「放心」。放心這裏不單是指一種舒坦、不用擔心的感覺，「放心」是先要把自己從懷疑中釋放出來，將「擔起了」的心放低，基礎是對自己和孩子的信任。只要你肯把你的注意力稍稍「放歪少少」 （歪：粵音me2），孩子的創造空間會驟然增大，無限可能就會出現，信不信由你。

知道「放」字的原義嗎？這個動詞的造字本義原來是指古時在犯人臉上刺青或烙字，然後將其發配到偏遠地區，驅逐出境；從犯人的角度看，這個字引伸出來的意思卻帶着解除控制，任其自由。怪不得「放學」「放工」大家都那麼開心，「放假」就更加興奮了！

廿一世紀是一個加速的世界，我們早已習慣了「快啲啦」「快啲啦」，快啲，就是加速嘛……我們以為自己是生活的主人，查實我們一早就被騎劫。你睡前大多是滑一滑手機吧？醒來時也是先滑一滑手機吧？滑手機即是輸入信息，信息輸入後，你有想過如何處理嗎？先不談是否想「八卦」下或者娛樂下自己，如果你關注的是子女學校生活情况，那麼你很有可能在家長討論區或者「家長谷」流連忘返，擔心自己要知道的卻不知道，漏看漏聽，「唔知發生咩事」等等……再加上這兩三年疫情肆虐，大大打亂了原有的生活秩序，唉……

親愛的朋友，生活從來都是富挑戰的，無常就是人類必須面對的景况，逃不了。放手與放心的親子策略都要先從父母個人開始，一旦我們願意承擔，自己先照顧好自己，不過度抓取捉緊，坦然擁抱挑戰，孩子便會長出力量。

新學年到了，但願各位HappyPaMa懂得放手放心，孩子成為快樂的學習達人。

文：楊永明

作者簡介：資深教育工作者，保良局陳守仁小學前任校長，認為人的發展有無限可能，透過不同的互動體驗與自我追尋，就能找到持續的幸福。

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[Happy PaMa 教得樂 第412期]