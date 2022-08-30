家家有禮：玩味手提箱暗藏月餅

■INFO

LYCHEE & FRIENDS「Chill Fun」月餅禮盒換領詳情

日期︰8月31日起至換完即止

換領方法︰Fortune+會員於置富Malls指定單一商場內任何2間不同商戶累積消費滿$600，包括$500或以上的電子貨幣或機印消費單據，或到Fortune Malls App使用 Point+，即可換領

LYCHEE & FRIENDS「Chill Every Day」2023年坐枱月曆換領詳情

日期︰10月1日起至換完即止

換領方法︰Fortune+會員於置富Malls指定單一商場內任何2間不同商戶即日累積消費滿$400，包括$300或以上的電子貨幣或機印消費單據，或到Fortune Malls App使用Point+，即可換領

換領地點︰月餅禮盒指定商場包括：+WOO嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場、都會駅；坐枱月曆指定商場包括：麗港城商場、城中薈、麗城薈、華都大道、映灣薈、銀禧薈、荃薈

查詢︰2631 0802（馬鞍山廣場）

送 LYCHEE & FRIENDS 「Chill Fun」月餅禮盒

置富Malls 送出 LYCHEE & FRIENDS「Chill Fun」月餅禮盒予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份。有興趣的讀者請於9月2日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名及聯絡電話傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者收到專函通知。

問：「Chill Fun」月餅禮盒的設計概念是什麼？

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第412期]