止汗療程：微波「叮」腋下減汗75% 切神經僅局部有效

‧微波熱能療程

微波熱能療程利用高溫破壞腋下汗腺，減少汗水，通常做1至2個療程。研究指完成1次療程可將汗量減少50%至75%，2次療程可減75%或以上。惟療程有一定風險，常見短暫影響皮膚感覺，接受療程範圍麻痹，甚至沒有感覺，通常數星期或幾個月後減退；皮膚亦可能短暫出現腫、紅、瘀，嚴重可致神經受損。療程只能針對腋下汗水，孕婦及18歲以下人士不適合。

‧注射肉毒桿菌素

肉毒桿菌素可阻斷神經信號，令汗腺減少分泌，可針對臉部、頸、手腳、腋下等部位，每邊需注射10至20針，有一定痛楚，效果維持6至12個月。

‧手術

切除引致出汗的交感神經，可處理腋下、手心多汗的問題；有可能留疤或傷及其他神經線，亦可能有代償性出汗，身體其他部位的排汗量反增多。

個案：「叮」後數天舉手感拉扯

28歲的Phoebe自小汗腺特別發達，雖然汗味不大，但腋下、額頭、背部等汗水很多，讓她非常困擾，「落街一會兒，穿黑色衣服，腋下都會見到明顯汗印」。因此她平日買衣服、穿衣服都很講究，「淺色或者布料較透薄，一濕水就會透出皮膚衣物，都不會考慮」。

兩個月前她抵不住汗水帶來的煩惱，接受微波熱能療程，「叮」死腋下汗腺。接受療程前，先去除腋下毛髮，再注射麻醉針，之後醫生用儀器在腋下高溫加熱，「過程未有強烈痛楚，但某些位置有少少灼熱感覺」。完成療程後，腋下夾冰袋10至15分鐘降溫，當日就能回復日常活動，「但感覺手臂與腋下有少許腫脹，2至3日後雖然消腫，但舉高或伸直手時仍有拉扯感覺，情况維持1星期後慢慢消失」。療程完成約2個月後，Phoebe認為腋下汗水、汗味的確減少，「但我留意到，額頭與背部甚至比以前更多汗」，不過她指今個夏天實在炎熱，分不出汗水增多是療程抑或天氣所致。