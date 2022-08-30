止汗劑 原來一直用錯！

外用產品：

止汗劑宜睡前塗 用1周好轉可減量

1. 止汗劑和香體劑

「止汗劑（antiperspirants）用法簡單風險低，而且有一定效用，綜觀多個處理汗水的方法，最多人用。」皮膚及性病科專科醫生林嘉雯表示，止汗劑可用於腋下、背部等多個範圍，通常含鋁鹽或鋯鹽，原理是將這些分子滲入汗管出口，阻塞汗腺排出汗水。濃度愈高，成效愈大，但亦較易刺激皮膚，通常濃度15%至20%已足夠。她提醒，用後皮膚或會變得乾燥，可能會引起過敏，「止汗劑如含香精可能引致敏感，應盡量避開，建議選擇只得鋁鹽或鋯鹽等簡單成分的產品」。

很多人都用錯止汗劑，以為出門前塗上就能止住汗水。林嘉雯教路，睡前使用效果最好，趁皮膚乾爽、較少出汗時使用止汗劑堵塞汗管，日間就能減少出汗。連續使用1星期，當見到成效後可減少使用次數，減低致敏風險，「如果怕刺激，可以早上洗一洗；因為前一晚止汗劑已經滲入汗管，早上洗走皮膚表面的止汗劑，減低過敏風險」。皮膚易敏感、皮膚病患者，以及接受激光脫毛療程後1星期內，都不宜使用止汗劑。

香體劑（deodorants）與止汗劑最大分別，在於不含鋁鹽、鋯鹽等止汗成分，不能抑制汗水分泌；主要靠殺菌、抗菌成分如酒精，減少細菌滋生與減輕體味。

止汗劑型點揀？

噴霧裝

優點：使用方便

缺點：噴灑分量不均勻；或誤吸揮發性有機化合物，影響呼吸道。建議對準腋下，避免誤吸噴霧或噴到眼睛，並應在通風環境下使用

走珠裝

優點：容易控制分量

缺點：容易沾污衣服

膏裝

優點：質地較水潤，適合皮膚乾燥人士

缺點：比起走珠裝不易控制分量

資料來源：皮膚及性病科專科醫生林嘉雯、消費者委員會

2. 止汗濕紙巾

近年熱賣的殺菌止汗濕紙巾，標榜抹一抹瞬間涼浸浸，感覺既降溫又殺菌止汗。浸大國際學院學術統籌主任（健康科學）潘宛芬說，濕紙巾方便攜帶和使用，隨時可抹走汗水，而且不少產品加入酒精成分，加速水分揮發，以達短暫「止汗」效果，亦會加入香精除臭和薄荷令人有冰涼的感覺。但她提醒，酒精、香精或化學合成的薄荷，均可能刺激皮膚，引致乾燥、痕癢、泛紅，甚至敏感，建議不要抹面，只適宜局部使用。

3. 天然止汗產品

不少標榜天然的止汗產品，如止汗水晶、消臭石、止汗粉、香薰等。林嘉雯指出，止汗產品需含鋁鹽和鋯鹽才有效止汗，至於標榜天然如蘇打粉、爽身粉、粟粉等，「止汗功能非常有限，只是吸去皮膚表面上的汗水，讓你覺得沒那麼濕，並非堵塞汗管減少出汗」。一些聲稱可止汗的水晶產品，她亦認為效果有限。

小貼士：脫腋毛減汗味

林嘉雯指出，腋下毛髮面積不小，容易滋生細菌，引起汗臭，因此脫毛可以減少汗味，還可以間接減少汗水滯留，「毛髮可將汗水困於腋下，透過脫毛就能讓汗水蒸發得較快」。