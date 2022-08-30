汗流成河 點止因為熱

對付汗水，止汗劑最方便，但原來很多人揀錯用錯；衣服上的汗漬汗味，為何難以清除？今期〈生活自企画〉針對汗水煩惱——止汗、除臭、去汗漬，一次過KO！

流汗降溫：

汗水分兩種 成分大不同

當人處身高溫環境或做運動時，身體會排出汗液幫助散熱，以維持正常體溫。位於真皮層下的汗腺負責釋出汗液，分泌到皮膚表面。皮膚及性病科專科醫生林嘉雯指出，汗腺分為兩種：

小汗腺（又稱外分泌汗腺，eccrine glands）

分泌汗水幫助皮膚降溫。小汗腺佈滿全身，包括頭、頸、面、腋下等，當中以手掌和腳掌的數量最多；汗的成分以水為主，還有鹽分和各種礦物質

大汗腺（又稱頂漿腺，apocrine glands）

主要分佈在腋下，耳背、乳頭、生殖器官等亦有；汗的成分以蛋白質和胺基酸為主

焦急時冒汗 皆因荷爾蒙

高溫炎熱是最常見的流汗原因，但有時溫度不高、感覺不熱，卻仍汗流不止，甚至出現異常的流汗情况，到底為什麼呢？

1. 一緊張就流汗？

大家或許試過在考試、見工或上台表演前，明明不覺熱，但手心和腋下卻一直冒汗。香港浸會大學國際學院學術統籌主任（健康科學）潘宛芬解釋，當面對突如其來的事情或挑戰，感到焦急、緊張時，身體會分泌荷爾蒙如皮質醇，以鎮靜情緒，「荷爾蒙分泌時，會令身體出汗，位置通常集中在手心、腋下，因為汗腺分佈較多」。

2. 寒冷仍出汗？

如果身處陰涼地方，甚至冷氣房，沒有運動但仍然出汗，註冊中醫嚴耀堅表示，中醫稱之為自汗，「常見於氣虛、陽虛證。由於陽氣嚴重虧損，身體虛弱，不能有效控制汗液毛孔，令排泄汗液的毛孔未能緊密關閉，導致汗液過度排出體外」。如果時常自汗，且活動時出汗更嚴重的人，會有氣短氣促、倦怠懶言、極易感冒等徵狀。

3. 入睡後流汗？

盜汗是中醫病證名稱，指患者入睡後異常出汗，醒後汗泄即止。嚴耀堅解釋，古代中醫將汗液比喻為在夜裏鬼祟活動的盜賊，每當人入睡或即將入睡之時，就偷偷流出來。陰虛內熱證或氣陰兩虛證最為常見，因為睡眠時，循行於身體外層保衛之氣和陽氣（簡稱衛陽）不足，皮膚毛孔不夠緊密，虛熱蒸騰津液而外泄，致睡眠時汗出；醒來後，因體內氣血運行，衛陽恢復保護身體的功能，皮膚毛孔緊密，津液也不能外泄，所以醒後汗止。中醫認為，心悸病、失眠病、胃脹病等病症都有盜汗的症狀。

而在西醫角度，「汗腺活躍除了與基因有關，身體疾病亦可能導致汗水變多」，林嘉雯舉例指，常見與甲狀腺異常有關，患者或突然汗水增多。而若出汗情况僅在夜晚出現，可能與肺結核、HIV病毒感染、淋巴癌等有關。她提醒，如果留意到身體出汗習慣改變，最好向醫生求助。

4. 為何直冒冷汗？

潘宛芬表示，冒冷汗是自然機制，身體在發出信號表示「有唔妥」，如血糖過低、缺氧，甚至是疾病警號，提示身體需要補充能量、水分或休息。

「冷汗，指畏寒、肢冷而汗出。」嚴耀堅指，冒冷汗常伴有精神委靡、面色蒼白、大便稀溏、小便清長等徵狀，多因先天陽虛體質或長期陽虛型，令保衛外層身體之氣不足，抵抗能力低下，因此腠理（皮膚與肌肉交接位置）疏鬆而出汗；亦有因受驚引起。

汗水「色香味」 黃綠色汗或肝有事

色：藍汗、綠汗、橙汗

「身體消化、分解食物，有用的營養素就會獲吸收，廢物則經由尿液、大便和汗水排出體外。」潘宛芬表示，汗水本應無色，如出現有顏色的汗，可能是吃了太多含豐富天然色素的食物所致，例如汗水呈橙黃色，可能是進食大量南瓜、紅蘿蔔等富含胡蘿蔔素的食物。林嘉雯則表示，西醫稱之為「色汗症」（chromhidrosis），除了由食物、重金屬、藥物等引起，亦可能是身體器官出現問題，「藍色汗水或攝入過量銅、銀等重金屬，黃綠色汗可能反映肝的問題，而白色則可能與腎有關」，但她強調情况並不常見。

香：香汗定臭汗？

汗味，是汗水引發的一大煩惱。其實汗水本應無氣味，林嘉雯說：「平時聞到濃烈體臭，與大汗腺分泌的蛋白質和胺基酸有關。它們是細菌的食物，當皮膚上的細菌分解這些成分時，就會產生濃烈氣味。」

味：汗水為何是鹹的？

潘宛芬指出，汗水有鹹味屬正常，因為汗水含電解質，包括鈣、鎂、鉀、鈉等礦物質離子，「鹹味正是來自鈉離子」。

文：張淑媚、李欣敏

圖：受訪者提供、資料圖片、CSA-Archive、i love photo.、michalPuchala、DragonImages、new look casting、buydeephoto@iStockphoto

編輯：林曉慧

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