無肉盆菜 素鮑魚海參幾可亂真

茶樹菇熬湯燜食材添味

除了大路的傳統盆菜，他們亦另外推出無肉版本的「素盆菜」，內有10多款配料，雖然沒有海味，但派頭一樣十足，事關素鮑魚、素海參、素翅和素蝦的像真度極高，驟眼看還以為是真海味！素鮑魚主要用麵粉和大豆製作，外形像罐頭鮑魚，質感爽口。素翅顏色、口感和外形也像真魚翅；素海參外形和顏色幾可亂真，口感偏Q彈；素蝦味道和口感像魚肉蟹棒。為了使這些素食入口味道更佳，餐廳以茶樹菇熬製3小時做成菇湯，再燜食材，彌補味道偏淡的問題。至於其他配料以新鮮蔬菜居多，包括時令菇菌、台灣白茄子、甜度高達14度的日本白粟米、日本大根等。在盆菜內加入秘製南乳盆菜汁，慢火翻熱便可食用。

■農：中秋盆菜

訂購日期：即日至9月7日

自取或送貨日期：即日至9月10日（須3天前預訂）

優惠：8月31日前預訂可享自取盆菜9折優惠

地址：沙田白石角香港科學園第二期科技大道西10號 浚湖樓（10W）地下S041A號舖

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