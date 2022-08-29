姿治通鑑：放鬆手臂肌 紓緩手腕痛

手腕不適常見原因是手臂肌肉過度繃緊。肌肉依附在前臂4個平面上：正面、反面、尾指側和拇指側，當肌肉用力收縮，就會把手腕拉向相對應位置。如正面肌肉收縮，就會把手腕和手掌拉上；尾指側肌肉收縮，即會拉手腕去尾指方向。手腕位置就是由這4個方向的力量牽引而成，就像拔河一樣，各自的力量平均，手腕則可以維持在中立位置。如一邊肌肉繃緊，手腕被拉至歪斜，腕骨亦會不對位，這時手腕活動起來就會有不適感。一般而言，透過休息放鬆手臂肌肉，不適就會紓緩。

用電腦、握拍運動常見

但如情况持續，就不是簡單休息可解決。持續手腕不適常見於球拍類運動愛好者，或跌倒時曾用手撐地的人。他們的手腕骨或長期不對位，活動手腕時經常感到不適。這時身體為避免活動時引起痛楚，就會選擇犧牲活動幅度，使骨頭間長出組織彼此固定，繃緊前臂和手掌的肌肉，以避免手腕活動時觸發痛楚。所以手腕經常痛的人，手腕幅度都會較小。

當手腕減少活動幅度，就會帶來諸多不便。不但無法處理精妙的工作，而且當手腕需要活動較大幅度時，如打球時落球角度稍稍刁鑽，繃緊的手腕骨和肌肉無法配合，就會引起肌肉或手腕痛楚，而且可能會持續一段時間。所以不要忽視小小的手腕痛，平時要多放鬆手臂肌肉和活動關節。

香港中華基督教青年會，為手腕疼痛人士提供物理治療評估及運動建議，查詢：bit.ly/3Qi3Wu6或2783 3616。

文：林曉彬（香港中華基督教青年會物理治療師）