完成心願 共度最後時光 陪伴臨終至愛不留憾

大家想一下，若明天離開人世，你有什麼抉擇呢？這樣，才能更好地活在當下。

黃太2021年身體轉差，入住靈實醫院3個月，其間遇上疫情，停止探訪。丈夫黃先生從醫生口中得知，靈實司務道寧養院（下稱寧養院）的善終服務容許恩恤探訪，於是透過醫務社工，替太太申請入住寧養院的「慈惠病牀」。入住寧養院後，黃太曾經歷5次瀕危階段。在第二次瀕危時，篤信基督教的黃太告訴丈夫，希望將來和他在天家重聚；黃先生遂邀請牧師到寧養院替他施洗，好讓黃太參與其中。洗禮當天，原先精神狀態欠佳的黃太也精神起來，見證丈夫受洗。

護士製紙鶴串 為病人化靚妝

對於需要長期臥牀的病人而言，天花板可能是他們唯一的天空。黃太因癌病影響導致頸椎以下位置不能動彈，需要長期臥牀。因此，寧養院護士自製了一串與家屬相片串連的紙鶴，當微風吹過，紙鶴輕輕地搖擺轉動，黃太便能看到與家人不同的合照。院牧亦在天花板上掛上一幅特大家庭照，好讓黃太隨時看到至親，成為她在病榻中的安慰和鼓勵。同工也曾為黃太化妝扮靚，無怪乎她大讚寧養院是「歡樂醫院」呢！

2022年1月，黃太在家人的愛與陪伴下安息，走完人生旅程。家人雖有不捨，仍感到安慰。送別黃太，看到病人完成心願的重要，不但令病人安心離去，家人亦感到安慰。接觸臨終病人過程中，幫助病人了解自己的心願。因為生死教育不單是病人離世後的安排，或是生前預設醫療指示，更加是透過對死亡的理解，明白生命中最重要、最想要的人和事。

人到臨終時，錢財萬物都不能帶走，才會開始反思，了解自己，發現人生最重要的是什麼。因此希望將生死教育提前推行，讓每個人都有機會學習，在身體還健康時實行人生計劃；例如有人大半輩子都忙於工作，拼命發展事業，臨終時才發現家庭關懷才是他最渴求，若他能早點發現，在工作和家庭上盡量取得平衡，就能多花點時間陪伴家人。

提前生死教育 疏導情緒

生死教育沒有特定限制，日常生活中亦能處處看到生死教育的蹤影。例如當有護養院友離世，尤其是居住年期較長的院友，同事們可能會因此傷心。有些同事平常只是抱着打份工的心態，但有天一名院友離世，竟然覺得難過，即使平時相處和關係十分一般，但不知不覺間亦培養了感情。透過和同事一起參與處理院友身後事，猶如陪伴院友走過最後一程，過程中可嘗試了解同事對院友離世的看法，疏導他們的情緒，並一起反思生死。這些感受亦會影響同事日後的工作，是一場活生生的生死教育體驗。

文：黃少清（靈實司務道寧養院院友聯絡主任）、黃志強（靈實護養院駐院高級醫生）

編輯：朱建勳

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