醫食因緣：針灸中藥齊下 對付乳房脹痛

乳腺增生 半夜痛醒

不少女士受乳房疾病困擾，或對乳房脹痛、硬塊掉以輕心。當中乳腺增生是最常見問題，這既非炎症又非腫瘤的良性增生，好發於20至40歲女性，屬中醫「乳癖」範疇，特徵是單側或雙側乳房有腫塊，伴隨疼痛，與月經周期、情緒變化相關。腫塊一般大小形態不一，邊界不清，質地不硬，活動度高。中醫以針藥結合，標本兼治，臨牀效果不錯。

陳小姐，21歲，雙側乳房脹痛3年餘；今年初情况加重，曾求診西醫，超聲波檢查顯示雙側乳房均有乳腺增生，激素治療後緩解。最近1個月乳房脹痛甚，睡覺時會痛醒。每當生氣激動及經前1周，均感覺脹痛加劇，甚則不能觸摸。經後脹痛稍緩解，但仍脹滿疼痛。她平素易怒，常無故煩躁不安，睡眠欠佳。經期不準，月經量較少，色暗紅。納少不欲食，舌淡暗紅，苔薄白，脈弦細。

觸診發現患者雙側乳房脹硬，可摸到多個大小不等、圓形質韌結節樣塊，推之移動，壓痛拒按，雙腋下淋巴無異常。根據徵狀，訂立針灸結合中藥治療，治法以健脾益氣、疏肝活血、軟堅散結為主。

針灸以乳房為主，配合手足陽明經、足厥陰肝經的穴位，標本兼治。取穴有（雙側）：阿是穴（乳腺增生處）、膻中、乳根、屋翳、天溪、期門，配合手部穴位天宗、外關、合谷，足部胃經穴位足三里，肝經穴位三陰交、太衝，隔日針灸1次，每次留針20至30分鐘。

以中醫經絡來說，乳房屬胃經，肝經上達乳頭。因此選穴除了以局部（乳房、乳腺）為主，也配合遠端穴位疏通肝、胃經的經絡，調節全身整體氣血對治療也很重要。

同時針對患者乳房脹痛甚，肝鬱脾虛血瘀的體質，處方7日中藥，每月經前10天開始服藥，至經期停藥。每日2次，每次1劑，治法以健脾益氣、疏肝活血、軟堅散結為主。使用加味消遙散作為主方，並加香附和海藻等以理氣、散結，乳香、沒藥活血止痛。

此類疾病由七情內傷引發，尤其是失眠、月經失調及乳腺增生等婦科疾病，故問診時應詳細了解患病經過，給予心理疏導，適當消除緊張情緒，提升睡眠質素，有利加強療效。

治療1月餘，陳小姐最初半個月隔日針灸1次，每日服藥；待有明顯改善後，每周至少1次覆診針灸及服中藥。雙側乳房逐漸變柔軟不痛，月經期前後情况也穩定，睡眠胃口都不錯。

每日沐浴後按壓穴位

治療過程中，囑咐患者每日按摩乳房周邊穴位及肝經、胃經穴位，局部刺激乳腺，增進乳房的氣血循環，促進乳房周邊組織的淋巴循環及全身氣血的調整。用拇指腹按壓針灸穴位，每個穴位深壓揉按30下，每下深壓停留3秒，按壓時會有明顯痠脹感。每天按摩，直到症狀完全消失為止。飯後半小時較不建議按壓穴道，在沐浴後全身血液循環較好時按壓效果更好。

每人體質及情况不同，內容僅供參考。如有乳房不適，出現腫痛、硬塊，應及早診治。

文：李騫賢（香港中文大學中醫學院校友會、註冊中醫）