兒言自得：天生我材必有用

及早訓練 自閉童行為明顯改善

最近因緣際會，在一個影視平台上看了我的「第一次」韓國連續劇，竟吸引到我繼續追看了10餘集。劇情焦點是一名患自閉症女律師的身世及她處理過的個案。劇中女主角能夠掌握到自閉症患者的表情和動作，演來維妙維肖，看來做了不少功課；她飾演的女律師，本來是膽怯缺乏自信兼自閉的小女孩，卻可以在競爭激烈的律政行業中脫穎而出，成為在法庭上雄辯滔滔的「大狀」。本身的努力固然重要，但她的單親父親給她的悉心照顧，以及後來所屬律師行上司及同事的支持與包容，亦功不可沒。

在現實生活中，因先天、遺傳、出生時有困難，或其他後天原因，導致體格及腦部有殘障的孩子大有人在。他們以後的發展如何，很大程度上取決於嬰孩時代是否得到適當及足夠的照顧。過去20多年，我在一家由非牟利機構主辦，設在公共屋邨，專為殘障或有學習障礙的兒童而設的幼兒早期教育及訓練中心當義務醫生，有機會和學童家長談談孩子的發展，發覺近年入讀中心的自閉症孩子愈來愈多，佔了整體學童的大多數。他們的智力有低有高，學習障礙的程度亦有分別，但有一個共通點，就是入讀中心之後，即使只有幾個月的光景，在與別人溝通上及行為上，都比未入讀前明顯有改善。即使是程度較嚴重的學童，他們的語言發展或許還有很大的局限，慶幸的是父母對他們的非語言溝通及行為上的表現，大多感到滿意。

我們常鼓勵年輕人不要介意自己出身低微，只要努力，不一定需要「贏在起跑線」也可以成功。反之，如果不努力，即使起跑時贏了也多不能贏畢全程。可是，那些殘障孩子，肯定「輸在起跑線」，即使自身加倍努力，家人竭盡心力扶持，但沒有社會的幫助，要發揮潛力，達至「天生我材必有用」的理想效果，卻談何容易。

欠缺支援 父母無止境等待

和上述幼兒中心的學童父母談起，在他們照顧孩子的過程中，最令他們感到沮喪和有挫敗感的，就是漫無止境的等待。當他們發覺孩子不妥，在母嬰健康院初步評估發覺有問題，要轉介到兒童體能智力測驗中心作進一步評估，那是漫長的等待。當評估結果證實孩子要到幼兒早期教育及訓練中心上課，那又是另一個好像無止境的等待，不曉得中心何時才有空位。在中心上學了幾年，孩子6歲時，便要向中心一班小朋友和每天盡心照顧他們的員工說再見。之前還要接受再評估，看看是否需要特殊學校或教育，其間父母還是要耐心等候結果。我不禁想，香港給予殘障兒童的服務根本僧多粥少，掙到「有得等」可能已是幸運的一群，可能還有一大班無緣等待，只能自生自滅。

香港殘障兒童不少，他們是最需要社會援手的一群，社會不應忽略他們。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）