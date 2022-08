【明報專訊】《訪.嚇》(Get Out)及《我們.異》(Us)的導演佐敦比爾(Jordan Peele)今年完成了新作《虛無》(Nope)。不過這個香港片名是捉錯用神了,片中的「不明飛行現象」(UAP)不是《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)的bagel麵包圈,一點都不虛無,它是一個實實在在的奇觀,而被奇觀吸引的,都將被奇觀吞噬。