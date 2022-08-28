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星期日生活

放心寫作：寫作，為了聆聽自我

【明報專訊】承上回，我們說到「聆聽」具有龐大的療癒力量。當我們專心聆聽，這是一種陪伴，更是一種支持。傾訴者會感受到被理解與被愛，同時建立起信任，進一步放心說出心底話。

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