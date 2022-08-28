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2022年8月28日星期日
星期日生活
讓我們做一塊好的鏡子
9月栽花
周日話題：老師開學了——沉澱了，發現愛更加多
影像特區：祝你早日康復！
開門讀書：走過煎魚的年代
同場加映：《三千年的渴望》：世間並非所有都能饋贈
三十而立：DO what you LOVE, LOVE what you DO 專訪「旁白君」文卓森
黑心年代：圍港
圖文城市
白路的逆行手記
誰人日記：逛街不如逛街市
1000x1000 空想星期天
放心寫作：寫作，為了聆聽自我
阿貓阿狗：#155 獅子生
自吹自擂：《阿媽有咗第二個》薑糖不吃親子丼
對號入座：《虛無》被奇觀吸引的，將被奇觀吞噬
家明雜感：說好電影的故事
影片簡評
單元連載：香港書13
單元連載：日常事四則
單元連載：直度鳥．橫度貓
星期日文學‧杜漸 歲月黃花 長相憶——回眸書評人杜漸
{亦師亦友達人}冼少芬 擔當「嚮導」十五載 一代友師 不離棄年輕人
家常便飯：下雨天的治癒系韓食 海鮮麵疙瘩×煎餅
社會實驗：中學生擴闊生涯規劃 做策展人說故事
通識導賞：霓裳建築師 Issey Miyake三宅的一生
ways of seeing：工時彈性 方便湊仔 摘下有色眼鏡 看一樓一這份工
未來城市：管理不善變死場 善用街市空檔 社區齊營運
白路的逆行手記
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【明報專訊】「不被情緒和環境所影響，專注地履行助產士的使命。外表冷酷，工作時卻抱着一團熱火，心無旁騖。醫院才是最自在的地方。看到產婦和寶寶的時候，觸動到最柔軟的內心，成了心裏最大的療癒！」
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