影像特區：祝你早日康復！

我相信你現在也體會到前線外判清潔工在疫情中工作的風險。

說回實際的事，你7月才剛上任，根據勞工法例，計到今天你最多只有4天有薪病假（實際按隔離令時間可能短至兩天）！你和其他確診問責高官在7日的隔離令中最少有3日無人工呢！如果你年紀大，要14日才回單線，你可能就會喪失三分一個月糧了。

想你用心為市民工作卻得到這結果是絕對不公平的，所以我為你們搞了個網上聯署（#聲援新任確診高官獲得有薪病假保障聯署），希望市民可簽名支持政府遵從政府的指引及呼籲。那就是勞工處3月31日發出，希望僱主可向不足有薪病假的員工發放病假補償，這是你們應得的。（路見不平，but都相助）！

然而我也希望你看看政府的外判工友，在外判制度下，無論工友在同一崗位做幾多年，在轉約後，他們就變回新人，喪失了累積病假。先前藝術館保安員便有此遭遇，食環才是重災區，沙田區外判清潔工友像你一樣7月轉標，大埔區8月，葵青區9月，旺角區10月，他們冒着風險工作，但他們的保障待遇如何？

更甚的是在2、3月香港醫療體制超越負荷期間，大部分期內確診的食環外判工友就算有隔離令也取不回病假補償，他們相信了當時政府的呼籲，在身體狀况許可下不加重政府醫療負擔，而跟政府做生意的外判商卻不跟隨政府呼籲拒絕補償而慳了錢。

卓副司長，試想想如果遵守政府呼籲的工友最後損失半個月糧，而政府外判商可以不跟從政府呼籲而沒有任何後果，以「結果為目標」，往後政府的呼籲有何效用？

卓副司長，希望你早日康復，統籌不同部門，處理好這個上屆政府在疫情中留下來的真正汚點，還工友公道！

程展緯

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

編輯•王素怡

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao