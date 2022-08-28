剛病癒的鄭思思，病中讀了一本好書，同時分享了自己出席小一升學講座的意外收穫，提醒家長記得每日「正向搜尋」，好好幫孩子照鏡。此外，有見近日政務司長大推師友計劃，記者梁雅婷訪問了一位具多年經驗的師友界「大仙」，但她毫無大仙的架子，也給出了很好的經驗之談。

程展緯則畫了一張心意卡給勤勤巡視衛生黑點後染疫的副政務司長卓永興，祝他早日康復，同時希望他可以對中招無病假的清潔工人將心比心。如果成功幫到工人運轉乾坤，無疑就是給社會栽花。

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編者話˙黎佩芬

圖•Stella So

編輯•王翠麗

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