讓我們做一塊好的鏡子

講座上過百名家長，目測結尾有三分之一人在掉眼淚，好誇張。

原來這是一個關於小朋友快樂，也關於大人快樂的講座。

時間：7月的一個上午

事件：荃灣區一間小學的開放日

人物：香港城市大學正向教育研究室計劃統籌主任許翠華

禮堂內，我們過百名幼稚園學生的家長聽着自行收生、統一派位、阿爸在該校畢業的話派位有幾多分等升學資料。捱了兩個多小時，學校邀請了城大正向教育研究室計劃統籌主任許翠華（Tracey）任講者，她是一位年輕人，可能較台下很多父母年輕，有着充滿生命力的聲音和笑容。她興奮地問我們，過去一星期有沒有什麼開心的事？要我們跟旁邊的家長小組討論。

這不是幼稚園升小學的資訊講座嗎？我想我反射性皺一皺眉，一把年紀突然要跟陌生人小組討論人生快樂的事，太老尷了，而我明明只想了解阿爸是畢業生有幾多分。無奈在Tracey快樂的聲音下，我望一望右邊的家長，原本低頭碌手機的她僵硬了身體，然後竟立即站起來速逃。我失笑，唯有望一望左邊的家長，沒想到迎來溫暖的眼神。這位媽媽講述她跟女兒玩報紙填字遊戲中獎的快樂經歷，旁邊的一位爸爸說小兒子第一次自己走路的難忘畫面，我驚奇他們是如此用心和仔細地敘述，雙眼帶着笑意。我也說起跟小朋友游水，蕩漾在藍色的池水中，那種冰涼愜意。

「正向搜尋」練習

我們一班父母分成一組組討論，整個禮堂像突然發生了化學作用，很熱烈地討論，很多笑聲，我始料不及。Tracey說我們正在進行一個「正向搜尋」練習，抗衡人類的天性。她說祖先在原始森林中要生存，必須高度留意危險或者不好的事，這植入我們的基因，「Negativity bias（負面偏誤），人總會傾向集中生活上的負面事情，例如汽車無油、煤氣單未交、仔仔無食青椒，但其實他食咗飯，食咗肉，只是我們無睇到」。人傾向想負面的事，想解決問題，討論問題（problem talk），所以需要有意識地抗衡，以啟動正向思考，例如在腦海「搜尋」正面的事。然後她在這幼稚園升小學的資訊講座中，跟我們做一個心理學實驗，讓我震撼至今。

大熒光幕即將播放一班學生跳繩。Tracey要我們數一數白衣女孩跳了幾多次，觸地、跳高再觸地為一次。片段有大約七八人，走來走去，而我這填鴨式教育下的高分低能媽媽很認真地數算。不夠一分鐘後，Tracey問我們的答案，幾多人數了10至20次，幾多人數了30至40次等。然後她頓一頓，問我們有無發現片段中奇怪的事？過百名家長只有兩人舉起手，說在人群中看見了一隻雞。雞？我莫名其妙，後來片段重播，才見一個人穿上了雞的服飾，在鏡頭前和人群中走來走去，非常明顯。我愕然，為什麼我剛才完全看不見？很多家長也看不見？

我們看不見自己看不見

以上實驗，我掙扎過好不好寫出來，因為讀者親身經歷「雙目失明」才夠震撼啊，網上也有很多類似的片段，這是心理學上的「選擇性注意力」（selective attention）。因為人的專注力是有限的，當我們完全聚焦一件事上，會使人視而不見，而我們傾向專注什麼？是negativity bias。所以媽媽只「看」到小朋友沒有吃青椒而擔憂憤怒，而「看」不到小朋友吃了肉和飯，更「看」不到丈夫吃過什麼，這並非媽媽不去看，而是她根本看不到。我們愈愛孩子，愈想教導他，愈容易只看見他的弱點和問題。Tracey說：「呢個唔係某一個人的錯，係人性的盲點。」

「我們會對顯而易見的東西看不見，而我們看不見自己看不見。」這不是Tracey說的，是我近來病倒在牀上看《快思慢想》一書，作者、2002年諾貝爾經濟學獎得主、心理學家的康納曼（Daniel Kahneman）這樣形容人性，這樣形容「選擇性注意力」。當我病了，過去從不察覺的「吞口水」動作變成吞石頭般難捱，整天混混沌沌食不下嚥，才確切感受平日精神奕奕，吃得津津有味是如此的幸福，「我們會對顯而易見的東西看不見，而我們看不見自己看不見」。

康納曼在書中解釋大腦有兩個系統。「系統一」：快速思考，直覺，自動化，同時不由自主地主宰我們，例如答我2+2等於幾多？例如擰頭轉向突然出現的聲音，還有刷牙、散步、第一眼見朋友的感覺，任何用「半個腦」運作的事，包括完全想不到如何走上回家的路但已經回到家了。

「系統二」：另外半個腦，要專注才能啟動，例如答我24×96等於幾多？例如要走一條新路回家、加快平日散步的速度，例如質疑自己的直覺，推翻「系統一」的想法。不過人都不喜歡用腦，系統二是懶惰的，傾向不運作。（作者補充系統一二只作比喻，並不真的有一個大腦組織管理不同的系統，大腦是混沌複雜的多元宇宙，人類的認知非常有限。）

我覺得「系統一」有些似AI ，明明是人類憑自身經歷去編寫程式，令我們更快更自動地回應世界，但發展下去便超出控制和了解，又不能關掉。基於negativity bias和selective attention，愈緊張的媽媽，愈容易變嘮嘮叨叨的helicopter；愈緊張的女朋友，愈不由自主地患得患失，所以我們要多用「系統二」，有意識地調整專注力，打開雙眼。

回到那幼稚園升小學的資訊講座。Tracey提我們不要只專注在「問題」上，要有意識地做一些「正向搜尋」，在飯桌上問小朋友學校有什麼趣事，臨睡前又分享一兩件開心事，她相信這些細微的改變養成習慣，會帶來意想不到的化學作用。

小朋友要如何看見自己？

她說我們就是小朋友的魔鏡。當我們穿好衣服，出門前會看一看鏡子，看自己靚不靚，但對於小朋友，他們又怎樣看見自己？怎樣建立自我價值？他們是靠家長的魔鏡，如果在他成長中，我們只不停專注在問題上，「食飯坐好啲」、「專心做功課」、「點解咁曳？」他從魔鏡中只看見自己的問題。Tracey認為家長要做一面公道的鏡子，指出問題，也要公道地給予肯定，例如小朋友的創造力、好奇心、勇敢等各種特質。

這對我有很大的衝擊。我渴望看見鏡中美麗的自己，然後快樂地出門，但我有沒有讓小朋友看見美麗的自己？或者我們自己能否看見？我實在想做一塊好的鏡子。在講座後，我每天更有意識地問自己，啟動「系統二」，今天有沒有看見小朋友的優點？又有沒有讓他們看見？就像小時候，我不厭其煩地教，這是綠色，這是葉，這是紅色，這是花，這是你，這是一個好孩子。

Tracey在講座完結前播放一條不足7分鐘的YouTube片段，題目是「世上唯一的問卷」，由「翰林雲端學院eHanlin」上載。片段關於父母如何不自覺地重複成長吃過的苦頭，也關於小小的讚美如何照亮孩子。我看得淚盈於睫，聽到四周也是抽紙巾聲，甚至是輕微一吸一頓的哭聲。Tracey說在台上見到三分之一至近一半的家長感觸流淚，十分意外，希望這片段能啟發大家正向人生。我也希望讀者有機會親自看這7分鐘。

我們為孩子，為家人、朋友，為自己，也要做一塊好的鏡子。我們的情緒受我們專注的事物主宰，所以我們要看穿自己的大腦，踢爆它，引導它，不要單純被「系統一」控制了。簡單如多問自己今日快樂的事，如好好看對方的眼睛，如做些未做過的事情吧，喚醒自己的注意力和快樂。這些道理老生常談，但像跳舞一樣，幾多理論也是假的，開步跳吧，舉起手吧，自己實踐才能更靠近幸福。就由這一刻開始，如朋友說：「𠵱家呢一刻，已經係你餘下人生最年輕嘅一刻。」

後記：

暑假原本想和小朋友盡情玩樂忘記現實，沒想到相繼病倒，但亦因為隔離才有餘暇看《快思慢想》，一本牆內朋友介紹了很久的好書，不知道他又看到什麼靠近幸福的方法？也在此感謝Tracey的幫忙，替我釐清一些印象。從她身上，看見人找到熱愛和理想，是如此有感染力和生命力。

文、圖˙鄭思思

編輯•王翠麗

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