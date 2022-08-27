挑戰「奪金」 櫻花樹下攻擊

日本新場區的障礙物佈置較分散，整體空間感更大，場地特設長形掩護物（cover）供玩家藏身，方便組織不同攻勢；另外，新場區設有4個高台，可讓玩家從高處觀察敵軍去向，豐富遊戲層次；另亦有像真度高的鳥居、木橋、櫻花樹等設置！

而中東場區主要有4大建築物：咖啡店、車房、民居及倉庫，以磚頭砌成的牆身作間隔。除了可加強穩固度，臨場感亦大大提高；場內同時擺放多個真實設置，並放置了2架軍綠色的道具裝甲車。

接觸氣槍射擊18年的場地經理黎柏林（Cyrus）曾代表香港出賽，贏過第一屆IPSC氣槍射擊世界錦標賽季軍等多個獎項。他表示，據客人回應，中東場地較具挑戰，雖然場內有不少掩護物，「但一些cover位置較顯眼及距離相近，容易相互駁火」；另外他提醒，場區有些位置可被敵方從多面攻擊，經過時除了留意直線範圍，亦需提防來自斜線範圍的攻擊。而對war game新手而言，日本場區較容易上手。

War Zone提供多款遊戲模式，每個均有故事設定，如奪金遊戲需要一隊找出金庫，並把金條奪走，安全撤離場區；另一隊則要阻止其行動。奪得較高金條價值的團隊將獲勝。玩家可選擇2至4小時的war game體驗，於時段內可在2個場區中嘗試不同遊戲模式，體會不同樂趣。遊戲最少以10人成團，兩隊各5人對決。以4小時的時限為例，Cyrus表示一般可玩10至12場遊戲，當中奪金遊戲和核彈危機較受玩家歡迎。

先學安全守則 須穿防護裝備

開始玩war game前，教練會介紹遊戲規則、場區及裝備上的安全守則，並確保所有人戴上足夠防護裝備。Cyrus說，場地提供啫喱彈槍、海綿彈玩具槍及攻防箭等選擇。無論選擇哪款「武器」，均可租借full face面罩、防護背心、手套等保護裝備。

選擇武器時，玩家可考慮自身的承痛能力及體能。Cyrus指，海綿彈衝擊力較弱，適合怕痛人士選用；剛接觸war game，可考慮啫喱彈，其射擊的震撼感較海綿彈強；使用攻防箭則較消耗體能。

另外，Cyrus指預計8月底鰂魚涌分店將開幕。新場地名為Tact Zone，佔地約1.8萬呎，設有一條35米靶道。場地以戰艦船艙為主題，遊戲模式亦增設「艦橋爭奪戰」，需要較佳的團隊溝通及時間管理；另設有進階版核彈危機遊戲。

■War Zone

收費：會員$140/2小時、$250/4小時；非會員$160/2小時、$280/4小時；最少10人，裝備需額外付費租借

地址：荔枝角大南西街 601-603 號香港紗廠工業大廈第一、二期8樓8A室

營業時間：上午10:00至晚上11:00

查詢：2152 9669