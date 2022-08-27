4萬呎室內war game場新搞作 日式橫丁迷宮激戰連場

位於紅磡、佔地約4萬平方呎的war game場館Impact Force C.Q.B，近期翻新，改設新場區櫻の國。場地總監、任職導師約11年的Michael表示，花了3個月完成的新場區模擬日本街頭，把當地一些標誌建築、街道甚至店舖的設計元素帶進場區，還原日本街景，設計用心。例如場區內有神社、商店街、澡堂、便利店、拉麵店等元素，用色多彩繽紛；另外，場區用上迷宮設計，亦有多個高台位置供玩家伏擊，較舊場區2D雪國公園的設計多了遮擋。不少玩家亦表示，比舊場區容易玩，玩法亦更豐富，適合新手。

迷宮設計 多個高台供伏擊

除了新場區櫻の國，玩家可到另外兩個場區玩war game。軍工廠場區亦以迷宮形式設計，場內有多個轉角位，加上場區配有特別音效及較暗的燈光環境，令遊玩時的氣氛更緊張刺激。

另一個場區維多利亞小鎮，同樣配以令人緊張的音效及燈光效果，更設有巨型的仿獅身人面像、仿兵馬俑等雕像，也有英倫風布景，感覺猶如在不同國家穿梭遊玩。這個場區地方較空曠，適合遠距離對戰。

可選擇「無痛」雷射槍

玩家一般可選擇2或4小時的體驗，開場前會有導師講解安全守則。場內職員表示，一般一個場區約有1小時的體驗時間，然後轉到另一場區遊玩。場區外設有「安全區」，開始新一場遊戲前，也可到該處休息。Michael表示，玩家可揀選啫喱彈對戰，亦有無痛的雷射槍。雷射槍連接特製背心，背心上的肩膊、胸前及背部位置裝有感應系統，當感應到被槍頭瞄準射擊，便會自動切斷整套雷射槍系統的電源，代表中槍被淘汰。Michael提醒，玩war game時可穿上長袖衣物及長褲，以減低被「彈藥」擊中的痛楚。場內亦有防護背心、面罩、長袖衣物等保護裝備租用。

■Impact Force C.Q.B

收費：$280至$360/2小時（每位收費視乎射槍選擇，包括基本裝備，設最低消費）

地址：紅磡民裕街 41號 凱旋工商中心一期3樓A室

營業時間：上午10:00至凌晨3:30

查詢：5593 1339

文：植蔚卿

編輯：梁小玲

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