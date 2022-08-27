系統界面全升級 媲美平板 Samsung Galaxy Z Fold4變多工神器

旗艦巨芒畫面靚 纖薄耐用

Samsung作為摺屏手機的先鋒之一，不知不覺已經推出至第4代。最新Galaxy Z Fold4配備7.6吋主屏幕，比起上代亮度更高之餘，亦配備120Hz更新率，畫面非常震撼。自拍鏡頭隱蔽在屏幕之下，觀看全屏幕影片時不會被鏡頭遮擋畫面。

隱藏式鉸位在今代也有改良，比上代稍為纖薄，機身更輕便。大屏幕尺寸雖然沒變，但顯示比例加闊後，單手輸入文字時更就手，而屏幕的中央摺痕亦比上代更不顯眼。新機做過摺疊的耐用度測試，宣稱日常使用可長達5年。

摺疊屏幕展開後，手機就變成猶如一部平板電腦。新機的系統界面有針對改善，搭載的Android 12L是Google專為摺疊屏幕等大屏幕而設計。屏幕下方引入全新的工作列，界面與個人電腦相近，用家只需透過屏幕下方的捷徑欄即可快速打開常用或最近使用的應用程式；加上新滑動操控手勢，可方便快捷地將全屏幕的應用程式轉換至懸浮視窗，或將屏幕一分為二，多工處理更方便。

Samsung亦與Google及Microsoft合作，重新設計應用程式界面及推出全新功能，提升手機多工處理的效率。例如Chrome和Gmail等支援拖放控制，可於應用程式之間快速複製超連結及照片；亦可在Google Meet一起觀看YouTube影片或玩遊戲等。新機繼續支援S Pen，可用來撰寫筆記、編輯圖片、擷取畫面等。

相機感光提升23% 夜拍無投訴

Galaxy Z Fold4換上最新Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1八核心處理器，記者利用Antutu跑分約985,000分，與近期其他品牌如小米12 Pro等旗艦手機相若。拍攝方面，新機採用3鏡頭配置，主鏡頭升級至5000萬像素廣角鏡頭，同時配備3倍光學變焦鏡，加上原有的超廣角鏡頭，拍照和拍片更方便。影像感應器感光能力提升約23%，配合升級後的像素尺寸，晚上也能輕易捕捉清晰的影像。拍攝模式亦經過改良，善用靈活的摺屏來拍攝日常生活照片。

「掌心雷」Samsung Galaxy Z flip4 小屏幕多功能

至於同期推出、手機摺疊後只有掌心大小的新一代Z Flip4，同樣提升性能之餘，更大幅提升耐用度。Z Filp4採用細小摺疊屏幕設計，更纖薄的隱藏式鉸位、平滑的邊框，加上霧面機身玻璃與金屬框架，精緻配搭創造新潮流。

Z Flip4不少新操作設計，更善用摺屏手機的特性。例如FlexCam模式，用家只需打開手機平放枱面後，毋須手持都能從不同角度拍攝影片或合照；亦可直接從機面小屏幕取景，利用主鏡頭和升級後的Quick Shot快速自拍。錄影中途可以在不經中斷的情况下，無縫切換到FlexCam模式繼續錄影。用家也可以隨時切換至人像模式自拍，並以實際照片比例預覽拍攝效果。鏡頭的像素感應器提升了65%，在黑夜中拍攝更清晰。

鋁合金裝甲 加強抗塵

今代機面的小屏幕加入不少新功能，如可直接透過語音輸入或使用預設字句來即時回覆信息。機面屏幕的操控面板亦支援6項控制選項，更輕易操控手機不同選項，如widget control、Samsung pay、quick setting功能，也支援通話、信息、電子郵件等應用程式，更實用方便。新機亦可讓用家自選內外屏幕的顯示界面，在機面屏幕及主屏幕同步使用Galaxy Themes，自己設定字體、顯示圖示和版面設計，創造個人風格。

Z Flip4採用Galaxy手機系列當中最高效能的Snapdragon 8+ Gen 1處理器。新機配備堅固的鋁合金裝甲及Gorilla Glass Victus+屏幕，耐用度大為提升。鉸位採用隱藏式轉軸設計，同時提升抗塵技術，採用更短的纖維刷毛來清走鉸位中的灰塵，兼令手機保持纖薄外形。經過摺疊測試下，品牌宣稱日常使用可長達5年。電池容量由3400mAh升級至3700mAh，同時支持超快速充電，電量不足時只需充電約30分鐘即可充電50%。

■Galaxy Z Fold4 5G規格

屏幕：7.6 吋（主）、6.2 吋（外）

處理器：Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 八核心

記憶體：12GB RAM、256GB／512GB／ 1TB ROM，不支援記憶卡 Sim：雙nanoSim

主鏡頭：5000萬像素f/1.8、1000萬像素長焦距f/2.4、1200萬像素超廣角f/2.2

外屏幕鏡頭：1000萬像素f/2.2

內屏幕鏡頭：400萬拍攝像素f/1.8屏下鏡頭

網絡：5G／Wi-Fi 6e／藍牙5.2／NFC

電池容量：4400mAh

其他：機側指紋感應、4K拍片、支援S Pen、IPX8抗水、120Hz更新率熒幕

體積／重量：6.3×130.1×155.1mm（展開）、15.8-14.2×67.1×155.1mm（摺疊）／263g

售價：$14,598（256GB）、$15,598（512GB）、$17,598（1TB）

■Z Flip4 5G規格

屏幕：6.7吋（主）、1.9吋（外）

處理器：Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 八核心

記憶體：8GB RAM、256GB／512GB ROM

外置儲存：不支援

Sim：單nanoSim、eSIM

雙主鏡頭：1200萬像素f/1.8、1200萬像素超廣角f/2.2

內屏幕鏡頭：1000萬像素f/2.4

網絡：5G／Wi-Fi 6e／藍牙5.2／NFC

電池容量：3700mAh

其他：機側指紋感應、4K拍片、IPX8抗水、120Hz更新率屏幕

體積／重量：6.9×71.9×165.2mm（展開）、17.1-15.9×71.9×86.9mm（摺疊）／187g

售價：$8298（256GB）、$9298（512GB）

查詢：3698 4698

文：JJ

編輯：朱建勳

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