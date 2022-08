美國電影黃金時代 細味光影經典

馮嘉琪是香港國際電影節節目顧問、香港演藝學院電影電視學院及Reel To Reel Institute顧問。電影節目辦事處的「啓系列」,旨在培育觀眾對電影的思考,馮嘉琪策劃的節目以「荷里活電影作者」為題,認為香港觀眾雖然常看歐美和日本電影,但少有機會觀看美國電影專題,特別是從「作者」角度欣賞這些電影的美學。

西部片看種族討論

電影的「作者策略」,後來發展為「作者論」,提倡導演是電影的作者,電影是表達導演個人想法的作品。理論很大程度來自1950年代法國新浪潮運動時期的《電影筆記》,法國影評人欣賞美國電影導演。此節目挑選的6名電影作者,包括尊福(John Ford)、岳圖柏林明加(Otto Preminger)、積葵托奈(Jacques Tourneur)、埃達綠翩奴(Ida Lupino)、侯活鶴士(Howard Hawks)及雲遜明尼利(Vincente Minnelli)。每名電影作者,馮嘉琪挑選的電影都反映他們的不同面向。

例如尊福以執導西部片聞名,馮嘉琪挑選他3部作品《荒漠戰笳聲》(Fort Apache)、《搜索者》(The Searchers)及《萬里逃生記》(Cheyenne Autumn),都在紀念碑谷拍攝,當地山峰地理豐富電影構圖,以及電影對人與土地關係的思辨,尊福的西部片被認為具超越類型片的自覺與知性。訪問中馮嘉琪特別提到《搜索者》是電影史上備受爭論的作品,觀眾可留意當中對種族的討論。她亦鼓勵觀眾觀看所有電影,或同一導演所有放映電影作比較。

另一個欣賞電影作者的面向,在於他們如何藉場面調度(mise-en-scène)及電影不同元素的組合說故事,例如通過攝影及段落組織強調空間及時間流動,導演如何安排鏡頭和燈光,甚至演員的演出。馮嘉琪指觀眾容易忽略演員表現,亦反映了導演如何運用他的演員。在積葵托奈的《舊恨新歡》(Out of the Past)及雲遜明尼利的《玉女奇男》(The Bad and the Beautiful)都有演員卻德格拉斯(Kirk Douglas)參演,而積葵托奈明顯喜歡演員以較自然的風格演出。

積葵托奈亦特別注重燈光,馮嘉琪舉《舊恨新歡》一個親吻鏡頭為例子,演員背光,只能看到他們的剪影,藉此表達兩個角色間複雜的信任問題。在場面調度上她以岳圖柏林明加的《絕代佳人》(Laura)為例,其中一場戲拍攝偵探調查女死者的公寓,偵探探索空間時特別留意細節,端詳女子的私人物品等,最後在客廳看着女子肖像畫飲酒,再睡着。全個鏡頭沒有對白,卻能表達偵探對調查女子的執迷。其長鏡頭亦見於另一作品《情深似海》(Daisy Kenyon),用法卻不同。值得留意的是,埃達綠翩奴作為女子,如何拍攝主要演員全男班的電影作品《順風劫》(The Hitch-Hiker)?

強調流暢敘事 觀眾易投入

觀眾是否要做足功課入場,才看得明白這些美國電影呢?馮表示不用:「美國電影特別之處是故事性很強,與歐洲藝術電影不同。Hollywood是夢工場,由電影誕生開始就強調敘事,而敘事的流暢亦容易引發觀眾的情感投入。」導演侯活鶴士正是佼佼者。觀眾入場享受電影故事,又不妨留意細節,便能明白美國電影作者如何成就典範,或超越典範。●

啓系列:典範與超越 :荷里活電影作者

日期︰9月11日至10月16日

地點︰香港電影資料館電影院(西灣河鯉景道50號)及K11 Art House(尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA L4樓層)

票價︰$60至$110

網址︰bit.ly/3KcflsT

文:胡筱雯

美術:謝偉豪

編輯:朱建勳