VR重現無形的愛 跨越生死重聚共舞

試映當日，記者們先看《一一》，再戴上VR眼鏡觀看《無舞之間》，後者入選今屆威尼斯國際電影節Venice Immersive單元，是香港作品首度在該單元入選。導演曾翠珊在2017年與黃天寶及郭亞福結緣，那年曾翠珊與郭亞福參加西九文化區、城市當代舞蹈團及新加坡舞蹈影像機構Cinemovement的舞蹈影像計劃，因為郭亞福，曾翠珊得知他和男朋友黃天寶的愛情故事。

《一一》見證舞者戀人最後時光

黃天寶與郭亞福在香港演藝學院認識，兩人是合作編舞、跳雙人舞的拍檔，然而黃天寶後來因感染HIV而無奈放棄舞台演出，只能在日常生活中與郭亞福繼續共舞。曾翠珊那時想，「我希望通過創作，關注到某些被大眾遺忘的角落。大家都喜歡看光芒四射的舞台，但是舞者生病了離開舞台，可否再成為舞者？這個患病的身體是否都值得記錄呢」？由此她開始拍攝兩人的故事，不幸是完成第一次試拍，正要開始正式拍攝時，就發現郭亞福患上末期癌症。

當眾人擔心是否要取消計劃時，郭亞福卻告訴曾翠珊想繼續拍，曾翠珊覺得很幸運得到他們信任，「病住都招呼我來拍攝」。她最後拍成《一一》，記錄這對戀人共同面對疾病的最後相處時光。2019年作品完成時，郭亞福已不在人世。短片中黃天寶與郭亞福在家中跳舞，郭亞福日益消瘦，兩人卻一舉手一投足都是舞蹈，亦以言語分享對舞蹈、愛情和人生的看法，短片觸動人心。

就在2019年，曾翠珊愛上VR這媒體，發現VR作品可以很詩意，讓觀眾置身其中感受整個空間和敘事。她通常一個創作可以做很久，2009年拍的短片《河上風光》、2014年紀錄長片《河上變村》，都是拍同一個村落蠔涌，時代變就會拍到不一樣的東西。當她想做VR作品時，不想亂寫新故事，又想以VR媒體處理失去愛人的問題，就想到黃天寶與郭亞福這對戀人。她問黃天寶想不想一齊做作品，「如果你可以再見到郭亞福，你會想做什麼呢」？黃天寶說想再和郭亞福跳舞，於是她有了「死後共舞」這故事意念。

之後曾翠珊寫計劃書、找監製，2020年其計劃成為首個入選威尼斯雙年展電影學院（虛擬實境電影部分）的香港項目，到當地學習和觀摩VR作品。香港很少電影人以VR創作，反而令曾翠珊躍躍欲試，也希望鼓勵同行一起嘗試。回港後她繼續尋找資金製作，與香港藝術中心ifva合作，又在香港演藝學院開展相關VR研究。在香港從事VR創作資源不多，「雖然最後《無舞之間》只有13分鐘，但我這兩年花了像做長片般的時間和心力去完成」。

VR影片與電影的不同之處，電影發生在一個框架之中，但VR是沒有框架（frameless）、360度的世界，如何用第一人稱講故事，讓觀眾經驗沉浸式歷程，本來已很困難；還要講紀實故事，創作過程中曾翠珊必須和黃天寶緊密溝通。

黃天寶負責《無舞之間》的編舞，通過反覆的深談，加上參考黃的筆記，曾翠珊創作故事骨幹。黃天寶本身是舞者，習慣用身體表達，錄像創作卻要用語言、聲音表達和溝通。長時間滯留家中，沒有了表演的舞台，沒有工作，愛人離世，獨自抵抗病魔等，如何自處？曾翠珊透過交付一些任務，請他表達和分享多一些感受、事情細節，如像拍攝紀錄片般，她會收集和組織黃天寶的絮語，訪問時亦向記者分享了黃天寶記錄感受的mind map。在黃天寶修行般的生活中，「可能創作就是他的養分」，曾翠珊相信一起創作的過程，或許是某程度的療癒。

郭亞福不在、曾翠珊籌組資金創作故事的這兩年間，黃天寶每天11時11分都會發信息給她。對郭亞福和黃天寶而言，11是他們愛情的重要數字，11月11日是他們協定的定情日子，而1、1數字的形態，亦代表他們永遠在一起，但同時永遠都是分離的兩個個體。黃天寶感染HIV後曾被新加坡政府拒絕入境，無法到當地找郭亞福。黃天寶又告訴曾翠珊，郭亞福最後是在11時11分離世的。另一個巧合是受邀幫忙研究VR拍攝的舞者，亦是11月11日出生。所以舞蹈短片名叫《一一》。而《無舞之間》的英文名字是Chroma 11，Chroma一字參考自英國作家戴力詹文（Derek Jarman）的著作 《色度》（Chroma），這名同是感染HIV的同志和藝術家，表達如何看待顏色。

2.5D影像呈現舞蹈流動 反思何謂真實

曾翠珊刻意不用3D掃描技術來重現像真的郭亞福和黃天寶，而是採用回憶片段；加上DepthKit軟件的動態立體影像捕捉技術，在作品中呈現2.5D而不是3D立體度的影像。兩名舞者在影片中的形象是由不同顏色的線條組成，較為抽象，顏色與人的脈輪和色彩有關。曾翠珊說：「我們思考，什麼是真實呢？我們做出與郭亞福一模一樣的影像，是否就等於黃天寶真的感受到他的愛人死而復生？是否那個情感就是最真摯的呢？」她覺得相處20多年的戀人，會清楚知道作品中的愛人不是真實，所以她更在乎作品中舞蹈的流動而不想要生硬的動作，讓角色在影片中的日常生活場景流動。

雖然兩個舞者的形象朦朧，卻讓觀眾更能投入在作品的情緒之中。這對戀人在VR世界共舞，是要黃天寶跳自己的舞，也「成為」郭亞福，跳他的舞蹈部分。拍攝前曾翠珊送黃天寶一條為他度身訂做的VR影片，讓他感覺愛人再次回來，請他帶着感覺去跳舞。黃天寶對愛情的哲學，本就包含自己成為郭亞福，他身上有着郭亞福，例如內向的他會吸收了郭亞福的外向，即使愛人不在人世，他們已經由兩個人變成一個人。或許團聚，就是照見自身中愛人留下的部分。

創作時特別克制 不販賣情緒

對觀眾而言，流動的線條與舞蹈讓作品非常詩意，觀眾會在線條之間，看着兩人的影像穿過自己，加上360度立體聲音，就像跟着聲音探索兩人的生活場景，又像融入了兩人的回憶之中，進入了他們的私密世界。有說VR是empathy machine、高感官媒體，影像和聲音特別容易刺激觀眾腦袋，所以催淚而且引發觀眾的同理心。曾翠珊說創作時也要特別克制，不想觀眾感覺不適，因此作品只有13分鐘，但記者觀看時卻像與這對戀人經歷了很多事情。

拍攝者與被拍攝者的距離如此緊密，互發信息是他們的日常儀式，曾翠珊說整個創作過程是互相學習，「有一刻我覺得自己也在戀愛之中，我是否成為了郭亞福」？曾翠珊亦曾想到送黃天寶VR影片的做法很殘忍，只因為大家是藝術家，本着創作的心態去擁抱各種情感，包括衝突。這作品聽似煽情，但曾翠珊表示「本質上我不喜歡販賣情緒……而是探究他們本身的愛情，是無形的愛，存在於有和無之間」，讓觀眾在其中感受和反思什麼是愛。●

《無舞之間》

日期：9月17日至10月1日（周一休息）

時間：下午1:00、2:00、3:00、4:00，晚上6:00、7:00及8:00

地點：西九文化區藝術公園自由空間細盒

票價：$150

預告：bit.ly/3QP4OGA

網址︰bit.ly/3TakkhY

文：胡筱雯

編輯：王翠麗

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