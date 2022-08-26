飲食Quicknote：高纖鮮果唧出挺身乳酪雪糕

【明報專訊】相信雪糕迷都留意到今年本地雪糕品牌阿波羅的鮮果乳酪雪糕再度上位，事緣有網民力讚阿波羅雪糕店的員工手藝高超，能唧出6圈半的「挺身」雪糕，旋即備受網民熱捧。鮮果乳酪雪糕其實早於1992年推出，標榜「即叫即唧」，店員將1杯含有活性乳酸菌的乳酪雪糕和2份冷凍鮮果放進自家研發的乳酪雪糕機，將乳酪雪糕和鮮果融合後，唧出混合果肉的乳酪雪糕。阿波羅表示，唧出來的乳酪雪糕是否「挺身」，關鍵在於水果的含水量，香蕉、椰子、芒果、莓類等纖維較多、水分較少的水果，唧出來的乳酪雪糕較「挺身」；相反西瓜之類水分多的水果，唧出來的雪糕偏軟、易塌下來。其實大家毋須着重乳酪雪糕能唧出多少圈，不少人因為其新鮮的水果味道而一直支持。原來品牌每日在果欄選購鮮果直送工場，人手切塊後，再極速把水果冷凍並儲存於-18℃環境下保持鮮味，因為每一口乳酪雪糕都能吃出水果原味和啖啖果肉，果味特別香濃和真實！現時每店每日提供10多款鮮果，當中的雜莓、香蕉併椰子、芒果併士多啤梨等均受歡迎。