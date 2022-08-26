煎釀三寶魚肉滿滿 油炸還原街頭風味

【港式美食系列】

煎釀三寶，簡單來說就是將鯪魚肉釀進燈籠椒、尖椒等食材，然後油炸或香煎而成的香口美食。首選街市魚檔的新鮮純鯪魚肉，大部分已有簡單調味，但由於每人的口味不一，買回家後，可以先煎香一小塊試味，若覺得不夠味，可加入胡椒粉和麻油，不用加鹽、糖等，盡量簡單，保留魚的鮮味。我不建議買混合葱花的鯪魚肉，因為葱易「卸」水，影響魚肉質感。

想餡料多些變化？我特意預備3個適合新手的魚肉餡食譜，一是混合豬絞肉，兩者比例是1比1，質感柔軟，緊記要個別調味後才混合。二是混入蓮藕粒，增添粒粒口感，較爽口。最後是混入芫荽碎，帶來獨特香味和增色，由於香味易流失，要即日食用。

尖椒除籽減辣 「撲」粉黏緊魚肉

釀鯪魚肉的配料，大路有紅、黃和綠三色燈籠椒，紅和綠色兩色尖椒，還有茄子和豆腐，今次我選用燈籠椒、尖椒和豆卜。個人喜歡豆卜，但不會像坊間般切半，而是原個釀魚肉。中間用刀切開小口，手指插進刀口，推壓豆卜肉至最裏面，然後填滿鯪魚肉。用原個油炸一來不用擔心魚肉分離，二來易夾起。燈籠椒切塊去籽，尖椒𠝹開至接近尾部原條釀，由於尖椒可能帶辣，怕辣者盡量除籽。為了使鯪魚肉黏緊椒內，椒內「撲」滿生粉，再釀滿魚肉。多餘魚肉可揑成魚蛋油炸，或撻成魚餅，慢火半煎炸至熟透，帶金黃色便行。

配料逐樣炸 先炸魚蛋豆卜免沾椒味

用油時必須留意以下幾點：第一，建議先炸魚蛋，其次是炸釀豆卜，最後才炸釀燈籠椒和釀尖椒。若先炸燈籠椒或尖椒類，魚蛋、豆卜等較清淡的食材會吸收椒味。第二，每次炸一款食材，下鑊後先炸2分鐘以上，當魚肉定形剛熟時，用筷子不時撥動，盛起前再把火調高至大火炸30秒，逼出多餘油分。盛起後關火，待油溫稍降，再開火炸另一款食材。最後，要注意椒邊的魚肉，如魚肉稍為升起和離邊，表示熟透，可以盛起。若想改為香煎，用中火煎至熟透，兩面帶金黃色便行。

香噴噴的煎釀三寶炸好了，是否蘸汁隨個人喜好，大路可蘸甜豉油，可跟我的食譜自製甜豉油，像街邊檔般，豪邁地淋在煎釀三寶上。而個人喜歡蘸泰式甜辣雞醬，我大女Tiffany則喜歡蘸茄汁吃。嗜辣者，則推介將辣椒、豉油等煮滾，拌勻煎釀三寶至收汁，辣味更入味，比蘸辣味豉油更冶味！●

食譜：簡易版煎釀三寶

工具：鑊、砧板、刀、廚房紙、膠手套、筷子

材料（4人分量）：

純鯪魚肉……1斤

生粉……適量

油……適量

胡椒粉……1茶匙

麻油……2湯匙

配料：

燈籠椒（紅椒、黃椒或青椒）……3個

豆卜……10個

大尖椒（紅或綠色）……2條

材料貼士：

．鯪魚肉買回家後，可煎香一小塊試味，若覺得夠味，不用加胡椒粉和麻油

．配料款式和數量隨個人喜好選擇

豉油汁做法：

1.蘸自家製甜豉油

將2湯匙豉油、1湯匙糖和1湯匙水倒入平底鑊，中火煮滾，關火，放涼後可配煎釀三寶

2.拌勻微辣豉油汁

在平底鑊內將2湯匙豉油、1湯匙水和小量辣椒碎用中火煮滾，加煎釀三寶拌勻至收汁

● Son級推介3種餡料

一、鯪魚豬肉餡

材料：純鯪魚肉半斤、半肥瘦豬絞肉半斤

鯪魚肉調味：蛋白半隻

豬絞肉調味：豉油1湯匙、糖 1湯匙、豆粉1湯匙、胡椒粉 1茶匙、蛋白半隻

做法：1.豬絞肉和鯪魚肉分別拌勻所需調味

2.將已調味的豬絞肉和鯪魚肉混合，用手攪拌至起膠

3.放進0℃至4℃雪櫃醃1至2小時

二、鯪魚蓮藕餡

材料：鯪魚肉1斤、蓮藕半條、蛋白 1隻、

胡椒粉1茶匙、麻油1湯匙

做法：1.蓮藕洗淨，切幼粒

2.鯪魚肉和蓮藕粒、蛋白、胡椒粉拌勻，最後拌麻油

三、鯪魚芫荽餡

材料：鯪魚肉1斤、芫荽10束、蛋白1隻、

胡椒粉1茶匙、麻油1湯匙

做法：1.芫荽洗淨，抹乾，切碎

2.鯪魚肉和芫荽碎、蛋白、胡椒粉拌勻，最後拌麻油

註：鯪魚芫荽餡需即日食用

煎釀三寶做法 ：

1.鯪魚肉加入胡椒粉，後加麻油，拌勻

2.洗淨燈籠椒，沿4邊垂直切4塊（圖A），並去籽和蒂部

3.洗淨尖椒，切去蒂部，其中一邊用刀尖由頭𠝹向尾部至2至3厘米位置，不要切斷，去籽

4.抹乾燈籠椒、尖椒水分，在椒內撲上一層薄生粉（圖B），釀滿鯪魚肉（圖C）

5.原個豆卜中間切一刀，手指插進刀口（圖D），並把豆卜肉推壓至最裏面，釀入鯪魚肉

6.餘下的鯪魚肉用手揑成球形魚蛋狀（圖E）

7.下油，油量要足夠蓋過食材

8.燒熱油鑊，沿鑊邊慢慢加入魚蛋狀鯪魚肉，中火炸約10分鐘，至金黃色盛起，隔油。關火，靜待數分鐘，使油溫稍為下降

9.再開火，調至中高火，加入釀豆卜，油炸5分鐘，至金黃色盛起，隔油。再關火，靜待數分鐘，使油降溫

10.再開中火，加入釀燈籠椒和釀尖椒（圖F）。魚肉朝下，椒皮朝上，沿鑊邊慢慢放進油鑊，炸至魚肉近金黃色。翻轉另一面，炸至魚肉稍為升高、離邊，代表魚肉完全熟透，盛起，隔油

● 烹飪達人

張慧敏（Alison，Son姐），曾任資深獵頭人，現為企業培訓顧問，亦是著名親子、職場專欄作家，在明報《Happy PaMa教得樂》撰寫「辣媽CEO」專欄，以辣筆分享親子教養心得，深受家長歡迎。由於自幼跟隨母親習廚，培養對烹飪的興趣，學得一手好廚藝，精通中、西、東南亞、日韓等多國菜，擅於簡化複雜食譜，讓新手享受入廚的樂趣。●

● 有片睇

想跟Son姐學做簡易版煎釀三寶

立即去片：bit.ly/3ceVdtW

文：張慧敏

場地提供：Gaggenau Culinary Studio @ KI Island South Galleria

美術：張欲琪

編輯：梁小玲

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