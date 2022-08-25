local mode：自然簡樸服飾 游走兩性之間

從自身出發創辦品牌

早在中學時期，Christo已很想創造屬於自己的東西，「想有個投影器去呈現表達自己的世界觀。那並不是什麼宏大的觀點，只是自己喜歡的事情及想法而已」。但當時還是學生的他，既要兼顧學業與玩音樂，自然未有多餘時間發展自己想做的事。直到投身社會後，Christo才把一直藏於心中的理想逐步實踐：「輾轉下，了解到自己難活在大環境下的節奏，所以便嘗試及尋找其他的發展空間。」

曾做過平面設計師的他，認為工作範疇乏味，「雖然每個設計項目從概念到完成，都會用上很多心力和時間，可是設計成品往往也離不開印刷品、電子像素或周邊產品等，滿足感並不算高」，反之，他認為衣服顯得較為實在，亦更有「感覺」。「人們穿著你的設計在街上四處行走，那份滿足感難以形容。」Christo決定創辦品牌的另一原因，也是從自身出發，想為自己尋找合身合心的衣服。「從小到大，自己的身材瘦削，很多時都會在男裝和女裝之間游走，可是市場上中性的選擇不多，所以便有了創作衣服給自己的想法。心想不論結果怎樣，至少都可以穿著在自己身上。」

中性設計拉近雙方關係

起初創辦品牌時，Christo並沒有刻意定下設計風格。「始終品牌是以自己為出發點，所以也不想太過『定義』自己。過於標籤化的創作，變相只會局限了自己。」他以品牌名字「the」解釋：「這詞通常用於名詞前，名詞都是已被定義的，以the為名，則希望帶出其後的更多可能及變化。」時下衣著潮流講求去性別化，Christo也認同這種觀點，品牌設計以中性為基調，除了希望一改消費者對過往男、女裝衣著的認知，其次亦出自消費模式的考量，中性設計能讓伴侶之間分享共穿。實際上，確實有不少客人向Christo反映，他們的確有男女朋友分享共穿的習慣，不但感覺上更划算，亦拉近了雙方的關係。

舒適衣著 省卻不必要煩惱

品牌的絕大部分服飾都用上黑、白、灰、米色調，顏色偏向中性，而這些顏色亦是大自然和環境中隨處可見的，看起來自然簡樸，在視覺上顯得舒適、無約束，同時突顯衣服的簡單輪廓線條，令衣服形態成為主軸。在設計時，Christo特別注重衣服的舒適自在感覺。「畢竟生活上已有很多事情需要面對，舒適的衣著才能讓穿者有更好的身心，面對生活上的事。同時亦不需要多花時間或心機配襯，省卻不必的煩惱。」

Christo筆下的服飾予人一種隨性、低調內斂的味道，這些感覺既反映在品牌的造型照中，亦與他本人的性格有點近似。除了設計品牌的服飾外，他亦兼負拍攝工作：「始終自己才最清楚想呈現的感覺，怎樣去拍出衣服的形態。」造型照呼應着品牌的美學格調，對於有人表示喜歡造型照，Christo直言只感到難為情。「說來慚愧，曾經有客人詢問過我有關拍攝細節等的問題，當刻我只感到尷尬，其實我對攝影是毫無認知也沒有興趣，只是工作上需要處理才接觸而已。」靠自己one man band創辦、經營品牌，當然很多大小事情都要憑自己撐過去，當中的心態亦尤其重要，很多東西不得不從經驗累積，一步步嘗試而來。「畢竟自己對製衣沒有專業認識，其間付出了不少時間自學，上網找資料，落地了解學習，不斷嘗試和失敗。」謙虛的他表示：「直到現在，我仍然處於學習中，保持吸收新的東西和反思。」

「香港製造」吃力不討好？

說到經營品牌的難處，Christo吐出了四個字：「香港製造」。他解釋「在港製作的成本是很高的」，但打從創立品牌開始，他便決定以香港為製造地，一方面為了方便溝通，另一方面亦為了更容易監控品質。背後除了付出金錢、時間，還有大量汗水！他回憶：「剛開始時很傻，在30℃的氣溫下走遍深水埗等地，都不知走了多少級樓梯，在唐樓中尋找製衣師傅，現在還記得那段時間的大腿痠痛和汗流浹背的感覺。」但有多少人理解背後的辛酸，願意付錢支持本地創作？「比較價格下，很多消費者會偏向選擇外國品牌。」Christo更坦言：「身邊的朋友，甚至製衣師傅都覺得我的做法吃力不討好。」既然困難重重，為什麼堅持下來？「用不上『堅持』兩字那麼辛苦。我很享受設計的過程，能做着自己喜歡而有滿足感的事，便是最大原因。加上不時收到客人的feedback，得到他們的欣賞，看到他們實實在在穿起了我的設計，那是格外的一種滿足。」●

品牌名稱：the

成立日期：2017

品牌概念：以中性為設計基調，透過服裝尋覓生活的不同可能。重視設計的耐久度，以面對瞬息萬變的環境；透過深思細慮的設計，挑選及刪去不必要的，呈現每個人可塑的本質。

貨品種類：■ 時裝 □ 配飾 □ 化妝護膚品 □ 其他：

客群：■ 女 ■ 男

年齡：■ 15-25 ■ 25-35 ■ 35＞

銷售點：□ 實體店 ■ 網店 ■IG store □直播 □市集 □其他：

查詢：Instagram @the_wears

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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