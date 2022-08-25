名畫配美食 一嘗「安迪的罐頭湯」

今次餐單以「驚世絕綸」為名，每一道菜都與一幅世界名畫對應。率先登場的「安迪的罐頭湯」，單看外形，已估到是向藝術家Andy Warhol致敬之作。轉盤上圓狀的是南瓜湯及蕎頭泡泡黑醋湯，都是Alvin拿手的分子料理，一咬即破，味道濃郁。旁邊的罐頭上插住兩件紅蝦香茅南薑冬蔭功脆筒，裝滿鮮甜蝦肉，南薑香氣突出，脆口精緻。還有用玻璃罩蓋住的湯更是驚喜，侍應打開玻璃罩，將泡椒點燃，煙熏一下居中兩顆小車厘茄。小番茄入口冰涼，內藏一口茄味濃湯，微微辣，很醒胃。第一道菜已經如此大堆頭，餘下的更叫人期待。

魚「分解」重組 鱗、骨也不浪費

接下來每道菜，侍應在上菜前都會先在枱上放一幅畫作，以對應菜式。其中最難忘的是對應德籍畫家Paul Klee《魚的魔術》菜式，以鍍金水晶盒子盛載，先吃盒面的平目魚刺身、海葡萄及炸魚鱗。拉開盒子，魚骨狀的金屬碟子上分別放了鮟鱇魚乾慕絲、薯仔泡芙烏魚子酸忌廉及炸九肚魚骨佛手瓜酸甜醬。一道菜將魚的不同部位「分解」重組，連魚鱗魚骨也不浪費，很有心思。

全餐飯，驚喜浪接浪，為保留神秘感，就不在此一一劇透。只能告訴你，11道菜上齊後，連petit fours也是充滿玩味。Alvin以一片薄薄的朱古力「畫紙」代替平日常見的小點心，鼓勵客人發揮藝術感，在朱古力上繪畫，再以不同味道的果醬「填色」，童心瞬間被喚醒，動手畫畫，全枱人開心大笑，而晚餐亦在歡笑聲中完美落幕。●

Bo Innovation

地址：中環砵典乍街45號H Code 1樓

查詢：2850 8371

註：午市餐單每位$680；晚市嘗味餐單每位$2000，早鳥預訂優惠$1680；設加一

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