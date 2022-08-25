名人坊廚神×廚魔 玩創中菜 牛河變半球體

名人坊的大名，很多本地老饕都一定聽過，由曾擔任過林百欣家廚的鄭錦富（富哥）擔大旗，亦曾拿下米芝蓮二星榮譽。為不少高官名人掌勺，單是這點，已令不少人慕名朝聖。富哥近年忙於北上或到台灣發展，中環名人坊結束後，漸漸低調下來。不過最近卻收到消息，名人坊搬到雲咸街重新出發，且變成「廚魔名人坊」。原來富哥和廚魔Alvin Leung兩名星級大廚，早在米芝蓮頒獎禮時已惺惺相惜，成為好友，彼此不時到對方餐廳把酒言歡。去年中，Alvin提議和富哥合作，一同設計菜式，反覆測試烹調方法，用了半年時間，終於設計了10多道全新菜式。

除了新菜，廚魔名人坊當然也賣富哥從前的招牌菜，包括：被官燕塞得脹卜卜的燕窩釀鳳翼；只用花雕、瓦煲將鮮雞原汁原味呈現出來的花雕飛天雞等，都一一保留下來。菜牌上有廚魔紅色標記的就是兩人合作的新作，一目了然，新知舊雨，同時兼顧周到。

炸大腸釀墨魚膠 皮脆彈牙

廚魔擅長分子料理；而富哥就是穩打穩紮的老師傅，兩人合作，會擦出什麼火花？難道廚魔會將分子料理帶入富哥廚房？富哥聽了笑着搖頭：非也。今次合作，主要是Alvin提出將新的食材加入傳統菜中，希望帶來驚喜。舉個例子，比如脆皮炸大腸，一道很傳統的客家菜，大腸清洗乾淨，再鹵至入味，吊乾炸香，本身工序已很繁複，今次Alvin建議釀入加了黑松露碎的墨魚膠，令口感更彈牙。

富哥憶述：「起初我建議釀免治雞肉，有肉香又結實點；而他就堅持用墨魚膠，終於都做出來試味，一試，果然免治雞口感太硬，還是墨魚膠好，那就釀墨魚膠吧！」兩名大師合作，難免有分歧，幸好識英雄重英雄，合作起來，有商有量，也是挺愉快的經歷。「我們傳統中菜師傅，食大腸都愛吃腸頭，有嚼勁嘛﹗但廚魔就愛吃腸尾，於是我全段豬腸都釀，頭尾都賣，看彩數，不就解決了嗎？」富哥笑道。

富貴版煎釀三寶 三重口味

廚魔的點子太多了，比如家喻戶曉的煎釀三寶，就來個富貴版。第一寶是凍食的魚子醬蟹肉小番茄，冰凍鮮爽；第二寶是香煎鵝肝蓮藕盒，將蓮藕夾住鵝肝來炸，脆口中帶有絲滑質感；第三寶則是帶子瑤柱釀日本青椒，椒香充沛，帶子鮮味得過分。

還有廚魔松露牛河，亦是話題之作，一改從前對牛河的認知。河粉先用芽菜、洋葱炒香，然後鋪上和牛肩肉，再用火槍炙燒至七八成熟，牛肉香嫩，牛油透到河粉上，與松露混和，更覺冶味，吃罷一碟，也不覺油膩，果然是大師出品。●

廚魔名人坊

地址：中環雲咸街1號南華大廈地庫

查詢：2838 6629

文：胡慧敏

美術：張欲琪

編輯：梁小玲

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